سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«بسبب كورونا».. النواب الأمريكي يعلق جلساته لـ4 مايو

تحرير:وكالات ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م
النواب الأمريكي
النواب الأمريكي
?أعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشار قرار التعليق، أنه في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع، وفقا لروسيا اليوم. كانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قد أكدت أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات.
وأوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي.وشددت على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة
اقرأ المزيد
الشرطة-الأمريكية (2)

إطلاق نار على حفل منزلي في كاليفورنيا رغم الحظر

أعلنت شرطة كاليفورنيا أن ستة أشخاص أصيبوا ، إثر إطلاق الرصاص عليهم في حفل "كبير"، على الرغم من أمر "البقاء في المنزل" المعمول به في الولاية الأمريكية لمواجهة وباء "كورونا". وقال مكتب رئيس البلدية إن إطلاق النار وقع مساء الجمعة، في مجمع سكني في مدينة بيكرسفيلد. وتم علاج الضحايا، وهم أربع نساء ورجل وطفلة صغيرة، من إصابات غير خطيرة ، ولم يتم اعتقال أي شخص، لكن يشتبه في أن أربعة رجال شوهدوا يفرون في سيارة هم منفذو الهجوم. وقال مكتب عمدة مقاطعة كيرن إن التحقيق جار.
طالبان

واشنطن ترحب بتبادل السجناء بين أفغانستان وطالبان

رحب المبعوث الأمريكي الخاص بالسلام في أفغانستان زالماي خليل زاد، في تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، باتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، قائلا: "يتعين على الجانبين تعزيز الجهود للإيفاء بالأهداف التي نص عليها اتفاق أمريكا وطالبان في أسرع وقت ممكن"، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، اليوم، إن الحكومة أفرجت عن 361 سجينا من أفراد طالبان من مركز باجرام للاحتجاز منذ الأربعاء الماضي، بينهم 61 محتجزا جرى الإفراج عنهم أمس الأحد.
بيل-جيتس (2)

جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا. وأضاف جيتس، الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء، أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق، ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
ترامب (1)

لأول مرة.. جميع ولايات أمريكا «منطقة كوارث»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولاية وايومنج منطقة كوارث بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بها.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]