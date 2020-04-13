«بسبب كورونا».. النواب الأمريكي يعلق جلساته لـ4 مايو

تحرير:وكالات ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م

النواب الأمريكي

?أعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشار قرار التعليق، أنه في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع، وفقا لروسيا اليوم. كانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قد أكدت أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات.

وأوضحت الوكالة نقلا عن خبراء، أن حوالي 40 إلى 50 بالمئة من المرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي يموتون أثناء وجودهم على أجهزة التنفس الصناعي.وشددت على أن «وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي هو خطوة أخيرة يتم حفظها للمرضى الأكثر تضررا، والذين عادة ما يكون لديهم بالفعل أعلى فرصة للوفاة