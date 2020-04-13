عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

تحرير:محمد أبو زيد ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٩ م

يوسف الشريف

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.

وتابع سمير: «في حاجات مشتركة ما بين أعمال الخيال العلمي، وقطعا مش معنى كده أنها مقتبسة من بعض، ولكن لأنها من نفس المصدر العلمي». وأضاف: «أن مسلسل النهاية مصري أصيل وله علاقة بقصة من عندنا إحنا وليس له علاقة بأي عمل أجنبي، وكتبته على مدار عامين، لكن ليس بشكل متواصل، وأخذ مني وقتًا طويلًا