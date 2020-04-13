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«سيسكو» تكشف عن عروض أمان مجانية لعملائها

نهدف لأن نكون الشريك الأكثر ثقة بتوفير حلول أمنية فعالة، لأن تلك الأزمة الحالية تتطلب ذلك أكثر من أي وقت مضى، وسنستمر في دعم عملائنا وشركائنا أثناء هذة الفترة العصيبة
تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
سيسكو
سيسكو
يقول الدكتور جي ريتن هاوس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Cisco’s Security Business Group إنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية، أصبح للوضع الطبيعي تعريف آخر، فنحن نعيش في حالة متسارعة الوتيرة، تتطلب منا التعامل مع حياتنا الشخصية والمهنية بطرق لم نكن نعرفها من قبل. وتوجب على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن العديد من الشركات اتخذت خطوة استثنائية لتشجع غالبية القوى العاملة، إن لم يكن كلها، على العمل عن بُعد مما يمثل تحديًا لتأمين هذا التغير المفاجئ للعاملين عن بُعد وأجهزتهم.
وأعلنت سيسكو منذ بضعة أسابيع أنها ستقدم خدمات وتراخيص مجانية واستخدام الحسابات بدون تكلفة لثلاث من تقنيات الأمان الرئيسية المصممة لحماية العاملين عن بُعد وهم: DNS-layer security from Cisco Umbrella، Zero-trust security from Duo, والوصول الآمن إلى الشبكة من خلال AnyConnect. و كان هناك طلب كبير على هذه
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هواوى (1)

قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
شبكات المحمول

هولنديون يحرقون أبراج محمول الجيل الخامس بسبب كورونا

كشف موقع engadget لأخبار التكنولوجيا عن قيام متظاهرين هولنديين بإحراق عدد من أبراج المحمول الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، نتيجة تخوفات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا، وأفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بارتفاع عدد الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك فى ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي الوباء وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت، ووصف المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، هذه الاعتداءات والتى تتضمن حرق وتخريب بأنها تطور مثير للقلق يمكن أن يعرقل الاتصالات بخدمات الطوارئ.
سامسونج

«سامسونج» تقدم خدمات جديدة لعملائها برغم أزمة كورونا

? أعلنت سامسونج مصر عن مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة للتعامل بفعالية ومواكبة تغيرات السوق جراء الأزمة العالمية الحالية مع الحفاظ على تقديم خدمة لعملائها، حيث أتاحت الشركة خدمة عملاء عبر الإنترنت على أعلى مستوى من الجودة والتي تعمل من خلال تطبيق Samsung Members الذي أطلقته الشركة مسبقًا، بالإضافة الى خدمة العملاء من خلال التواصل عبر الواتس أب في حالة الأعطال أو الاستفسارات، وذلك في إطار مبادرة “دايمًا معاك” التي تعمل على توفير وتسهيل الخدمات إلى أكبر قاعدة من العملاء فى أى وقت وفى كل مكان.
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Vivo

Vivo تتخذ تدابير احترازية للحماية من فيروس كورونا

قامت vivo باتخاذ وتطبيق سلسلة من المعايير والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة المجتمعات التي تعمل بها. فخلال هذه الفترة الصعبة، تزداد أهمية الأجهزة والتطبيقات التكنولوجية مثل الهواتف الذكية أكثر من أي وقت مضى في مساعدة البشر في البقاء على اتصال مع أحبائهم، خاصة في المجتمعات التي فرضت حظراً للتجول أو معاييراً للعزل الذاتي المنزلي على هامش أحداث انتشار فيروس الكورونا، وذلك باعتبار فيفو شركة عالمية رائدة، وواحدة من كبرى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
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