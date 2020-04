«سيسكو» تكشف عن عروض أمان مجانية لعملائها

نهدف لأن نكون الشريك الأكثر ثقة بتوفير حلول أمنية فعالة، لأن تلك الأزمة الحالية تتطلب ذلك أكثر من أي وقت مضى، وسنستمر في دعم عملائنا وشركائنا أثناء هذة الفترة العصيبة

يقول الدكتور جي ريتن هاوس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Cisco’s Security Business Group إنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية، أصبح للوضع الطبيعي تعريف آخر، فنحن نعيش في حالة متسارعة الوتيرة، تتطلب منا التعامل مع حياتنا الشخصية والمهنية بطرق لم نكن نعرفها من قبل. وتوجب على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن العديد من الشركات اتخذت خطوة استثنائية لتشجع غالبية القوى العاملة، إن لم يكن كلها، على العمل عن بُعد مما يمثل تحديًا لتأمين هذا التغير المفاجئ للعاملين عن بُعد وأجهزتهم.

وأعلنت سيسكو منذ بضعة أسابيع أنها ستقدم خدمات وتراخيص مجانية واستخدام الحسابات بدون تكلفة لثلاث من تقنيات الأمان الرئيسية المصممة لحماية العاملين عن بُعد وهم: DNS-layer security from Cisco Umbrella، Zero-trust security from Duo, والوصول الآمن إلى الشبكة من خلال AnyConnect. و كان هناك طلب كبير على هذه التقنيات، لذلك فقامت سيسكو بدعم أكثر من 9 ملايين مستخدم إضافي خلال هذه الأزمة من خلال تلك الخدمات.



تبدأ فرق الأمن بتأمين توصيل الموظفين بالشبكة باستخدام VPN، ويوفر الاستيثاق بعوامل عدة (multi-factor authentication) المزيد من الأمان للوصول عن بعد للعملاء، بينما تعمل فرق الأمان على حماية أكبر قدر ممكن من القوى العاملة عن بُعد، يشهد برنامج Duo زيادة في عدد المصادقات اليومية من الشبكات الافتراضية الخاصة بنسبة 157%. لكننا نعلم أن 85 % من مستخدمي الشركات لا يستخدموا VPN عند العمل عن بعد. لذلك ، يتطلع العملاء بشكل متزايد إلى أمان DNS (نظام أسماء النطاقات) لتأمين المستخدمين داخل وخارج الشبكة، وقد رأينا الحاجة إلى زيادة تراخيص تطبيق Umbrella بنسبة 100%.



ولقد وضعنا فى اعتبارنا ملاحظات العملاء حول الطرق الأخرى التي يمكننا من خلالها دعمهم بشكل أفضل. ومن ضمنها انه هناك حاجة لحماية أجهزة المستخدم وأجهزة الشركة أكثر من أي وقت مضى. واستنادًا إلى تلك الملاحظة، نقوم حاليا بتعزيز عروضنا الأمنية المجانية لتشمل أيضًا Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpointsالتى تمنع اى انتهاكات أو برامج ضارة عند نقطة الدخول بالإضافة إلى اكتشاف التهديدات المتقدمة واحتواؤها ومعالجتها في الحال.



من خلال إتاحة تلك الميزة الجديدة، يتمتع العملاء الحاليين بزيادة الحد الأقصى لأجهزتهم بنحو مرتين لدعم زيادة العاملين عن بُعد. للاستفادة من هذا العرض، قم فقط بتحميل Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints على المزيد من الأجهزة. وقم بنفس الشئ للاستفادة من AnyConnect وUmbrella وDuo ، هذا العرض متاح حتى 1 يوليو 2020.



نهدف لأن نكون الشريك الأكثر ثقة لعملائنا من خلال توفير حلول أمنية فعالة، لأان تلك الأزمة الحالية تتطلب ذلك أكثر من أي وقت مضى، وسنستمر في دعم عملائنا وشركائنا أثناء هذة الفترة العصيبة.

تجدر الإشارة إلى أن الطلب على حلول WebEx الآمنة من شركة سيسكو ازداد بشكل كبير، ففي الأسبوع الماضي، شهدنا ما يقرب من 240.000 اشتراك عبر الإنترنت خلال 24 ساعة. حيث عالج WebEx 4.2 مليون اجتماع في يوم واحد فقط ما يعادل أكثر من ضعف المتوسط في يوم الذروة قبل الوباء. كما استضفنا 14 مليار دقيقة من الاجتماعات في مارس، أي أكثر من ضعف الرقم في فبراير.



ومن أجل دعم هذا النمو الهائل وتأمينه، إننا نقوم باتخاذ إجراءات استباقية حازمة لمواكبة أعلى المطالب المسجلة. حيث نتخذ دائمًا إجراءات وقائية مثل موازنة حمل الشبكة والتصعيد التدريجي وإدارة القدرات بشكل مستمر وتقسيم أنواع المستخدمين مثل مجموعات المهام الحرجة (الرعاية الصحية، والحكومة، والبنية التحتية الحرجة) ، وتشغيل إحدي الدعائم العالمية المرتبطة بشكل كبير بحالات التكرار وتشغيل التجهيزات الاحتياطية ومجموعات القدرات. كذلك، ونحن نعمل على الاستفادة من علاقات الناقل طويلة الأمد إلى أقصى حد ممكن بنفس القدر من الأهمية.