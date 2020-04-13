«سيسكو» تكشف عن عروض أمان مجانية لعملائها

نهدف لأن نكون الشريك الأكثر ثقة بتوفير حلول أمنية فعالة، لأن تلك الأزمة الحالية تتطلب ذلك أكثر من أي وقت مضى، وسنستمر في دعم عملائنا وشركائنا أثناء هذة الفترة العصيبة

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

سيسكو

يقول الدكتور جي ريتن هاوس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Cisco’s Security Business Group إنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية، أصبح للوضع الطبيعي تعريف آخر، فنحن نعيش في حالة متسارعة الوتيرة، تتطلب منا التعامل مع حياتنا الشخصية والمهنية بطرق لم نكن نعرفها من قبل. وتوجب على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن العديد من الشركات اتخذت خطوة استثنائية لتشجع غالبية القوى العاملة، إن لم يكن كلها، على العمل عن بُعد مما يمثل تحديًا لتأمين هذا التغير المفاجئ للعاملين عن بُعد وأجهزتهم.

وأعلنت سيسكو منذ بضعة أسابيع أنها ستقدم خدمات وتراخيص مجانية واستخدام الحسابات بدون تكلفة لثلاث من تقنيات الأمان الرئيسية المصممة لحماية العاملين عن بُعد وهم: DNS-layer security from Cisco Umbrella، Zero-trust security from Duo, والوصول الآمن إلى الشبكة من خلال AnyConnect. و كان هناك طلب كبير على هذه