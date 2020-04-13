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قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

تحرير:أحمد البرماوي ١٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م
هواوي
هواوي
قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
ويعتقد أن الجهاز سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل أيضا، من أجل التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.وكما ظهر بالصورة، سيدعم حاسوب هواوي اللوحي الجديد MatePad القلم الإلكتروني M-Pen، وسيحتوي على منفذ USB-C، وسيصدر باللونين الأبيض والرمادي، كما سيعمل الجهاز بمعالج كيرين Kirin 810.لا توجد
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