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الغواصة (S43) تغادر ألمانيا في اتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ ص
القوات البحرية - صورة أرشيفية
القوات البحرية - صورة أرشيفية
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الغواصة (S43) غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.
وأضاف الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الغواصات من هذا الطراز تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كيلومتر وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية،
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الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
كلاب (6)

محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
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القوات-البحرية-المصرية

القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

في ميناء كيل بألمانيا تستلم القوات البحرية المصرية رسميا، صباح اليوم الخميس، ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، خلال تفقد عناصر وأطقم القوات المسلحة لمواجهة انتشار ومكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الثلاثاء: «يجب تخفيض أعداد العاملين دون المساس برواتبهم، والدولة تسعى لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، ويجب الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها، وأيضًا تقديم تمويل للمنشآت السياحية بهدف الحفاظ على العمالة، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا لمدة 3 أشهر»، معلنًا إجراءات اقتصادية للتخفيف عن القطاعات المختلفة جراء أزمة كورونا.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد أطقم القوات المسلحة لمكافحة كورونا

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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