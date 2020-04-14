الغواصة (S43) تغادر ألمانيا في اتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٦ ص

القوات البحرية - صورة أرشيفية

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الغواصة (S43) غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.

وأضاف الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الغواصات من هذا الطراز تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كيلومتر وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية،

وأضاف الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الغواصات من هذا الطراز تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كيلومتر وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصري.



وستجري الغواصة (S43)، عددا من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة في أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، وتعد الغواصة (S43) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.



