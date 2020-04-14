كوريا الشمالية مستمرة في تجارب الصواريخ رغم «كورونا»

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٩ ص

صواريخ كوريا الشمالية - صورة أرشيفية

أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنها عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية، ضمن أحدث حلقة في سلسلة تجارب صاروخية لبيونج يانج، رغم مخاوف احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد. وفي بيان، اليوم الثلاثاء، قال بارك هان كي رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن المقذوفات -التي يفترض أنها صواريخ كروز- أطلقت من مقاطعة كانغوون شمال شرقي البلاد صباح الثلاثاء قبل أن تحلق باتجاه بحرها الشرقي، مضيفا أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عمليات الإطلاق الإضافية المحتملة من قبل كوريا الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية سلسلة تجارب لصواريخ قصيرة المدى وغيرها من الأسلحة وسط المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة. وكانت معظم الأسلحة التي اختبرها بيونج يانج صواريخ بالستية أو قذائف مدفعية بعيدة المدى، ومن غير المعتاد أن تطلق كوريا الشمالية صاروخ كروز. وكانت كوريا الشمالية