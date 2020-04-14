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الأحد.. العراق يستأنف عمل وزارة الصناعة

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص
العراق - صورة أرشيفية
العراق - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه استنادا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، والمبلغ من خلال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمي، فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام، وأما بالنسبة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج، ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركة.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أعلنت مؤخرا صناعة الكمامة النانوية، مؤكدة أنها ستعلن عن مفاجأة بتصنيع أجهزة طبية في الأيام المقبلة. وقال المستشار العلمي للوزارة عمار عبد لله الجنابي، إن الوزارة بصدد صناعة كمامات نانوية خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن خلية الأزمة العلمية ستزف بشرى بتصنيع أجهزة
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ايران وكورونا

لأول مرة منذ شهر.. إيران تسجل أقل من 100 وفاة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، الثلاثاء، وفاة 98 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أقل من 100 وفاة يومية بالفيروس، منذ شهر. وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في التليفزيون الرسمي، إنه يأمل أن يكون ذلك بداية اتجاه متناقص في أعداد الوفيات بالمرض، داعيًا إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وأعلن جاهنبور، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 ألفًا و877 حالة إصابة، الثلاثاء.
فيروس- كورونا (6)

ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 26 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 حالة، قائلا إن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وأكد المركز، في بيان سابق، أن 15 حالة لازالت تتلقى العلاج، وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس تسلم، أول من أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائج جميع العينات سلبية.
ايران وكورونا

العراق يضع خطة للسيطرة على «كورونا» تستغرق 3 أشهر

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا حسن الكعبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة طوارئ في العراق لـ3 أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأن بلاده ما زالت في دائرة الخطر، قائلا: "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، فالعراق يقع حاليا في دائرة الخطر والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق".
لبنان (2)

قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.
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طائرة

العراق يطلق أول رحلة استثنائية لجدة لإعادة العالقين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، انطلاق الطائرة طراز "A320/YI-ARA" التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت، أمس الأحد، أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داعية المؤسسات الاعلامية في البلاد الى توخي الحذر في نقل المعلومة.
أطول-رحلات-طيران-في-العالم-الدوحة-للوس-أنجلوس-منها

العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئيا

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي. وقال جاسم إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في الخارج إلى البلاد، استنادا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا". وأضاف أن هناك جهودا وأعمالا تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج.
فيروس- كورونا (16)

وفاة حالة و47 إصابة..ضحايا كورونا بالعراق في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 إصابة بكورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، إذ ذكر بيان عن الوزارة: «سجلت مختبراتنا اليوم 47 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف والسليمانية وأربيل ودهوك وديالى وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وصلاح الدين»، مضيفًا: «تم تسجيل حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد»، مشيرا أن الوزارة فحصت، 1785 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق. وأشار البيان، أن مجموع الإصابات بلغ 1279 إصابة، والوفيات 70 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 550، وفقا لروسيا اليوم.
اربيل

فرض الحجر الصحي على 13 منطقة في أربيل بسبب «كورونا»

أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة أربيل في كردستان العراق فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المدير العام لصحة أربيل الدكتور دلوفان حسن، في تصريحات نقلتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بكورونا في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة أربيل، مضيفا أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3 آلاف و95 شخصا، ولايزال هناك 679 شخصا في مراكز العزل الصحي.
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