الأحد.. العراق يستأنف عمل وزارة الصناعة

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص

العراق - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه استنادا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، والمبلغ من خلال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمي، فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام، وأما بالنسبة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج، ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركة.

يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أعلنت مؤخرا صناعة الكمامة النانوية، مؤكدة أنها ستعلن عن مفاجأة بتصنيع أجهزة طبية في الأيام المقبلة. وقال المستشار العلمي للوزارة عمار عبد لله الجنابي، إن الوزارة بصدد صناعة كمامات نانوية خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن خلية الأزمة العلمية ستزف بشرى بتصنيع أجهزة