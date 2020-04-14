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قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص
لبنان - صورة أرشيفية
لبنان - صورة أرشيفية
أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.
وأوضح ديل كول أن جندي حفظ السلام الذي كان مصابا بكوفيد-19، جاءت نتيجة فحصه المخبرية الأخيرة سلبية، وأن اليونيفيل وضعت تدابير احترازية قوية بما فيها العمل من المنزل لحوالي 905 من موظفيها المدنيين. يأتي ذلك وفقا لتعليمات المقر الدائم بنيويورك، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية. ووصلت إصابات فيروس
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ايران وكورونا

لأول مرة منذ شهر.. إيران تسجل أقل من 100 وفاة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، الثلاثاء، وفاة 98 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أقل من 100 وفاة يومية بالفيروس، منذ شهر. وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في التليفزيون الرسمي، إنه يأمل أن يكون ذلك بداية اتجاه متناقص في أعداد الوفيات بالمرض، داعيًا إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وأعلن جاهنبور، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 ألفًا و877 حالة إصابة، الثلاثاء.
فيروس- كورونا (6)

ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 26 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 حالة، قائلا إن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وأكد المركز، في بيان سابق، أن 15 حالة لازالت تتلقى العلاج، وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس تسلم، أول من أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائج جميع العينات سلبية.
ايران وكورونا

العراق يضع خطة للسيطرة على «كورونا» تستغرق 3 أشهر

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا حسن الكعبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة طوارئ في العراق لـ3 أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأن بلاده ما زالت في دائرة الخطر، قائلا: "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، فالعراق يقع حاليا في دائرة الخطر والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق".
نفط-العراق

الأحد.. العراق يستأنف عمل وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه استنادا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، والمبلغ من خلال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمي، فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام، وأما بالنسبة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج، ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركة.
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كورونا

عزل مدينة شمالي لبنان لمنع تفشي فيروس «كورونا»

بدأ صباح اليوم السبت، تنفيذ قرار عزل مدينة بشري شمالي لبنان، من قبل المجلس البلدي وقوات الأمن، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخذ المجلس البلدي قرارا بمنع الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوص كورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها، وسجلت "بشري" تزايدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.
كلاب-وقطط

خوفا من «كورونا».. لبنانيون يسممون الحيوانات الأليفة

تخلص لبنانيون من الحيوانات المنزلية الأليفة باعتبار أنها من الممكن أن تكون مصدرا لنقل فيروس كورونا لمستجد (كوفيد - 19) وهو الفعل الذي طالبت السلطات اللبنانية بعدم الإقدام عليه، ودعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، اليوم الاثنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
مظاهرات- لبنان (4)

مظاهرات في لبنان ضد الإجراءات الخاصة بوباء «كورونا»

شهدت مناطق عدة في لبنان تظاهر عدد من المواطنين، احتجاجا على إجراءات التعبئة العامة التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، والتي تقضي بإقفال المحال التجارية والشركات كافة، مع بعض الاستثناءات، ما أثر سلبا على الموظفين والعمال، خاصة من يتقاضى أجرا يوميا، وجابت التظاهرات شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة طرابلس شمالي البلاد، فيما ردد المتظاهرون أن الموت من الكورونا أسهل عليهم من الموت جوعا، وذلك في الوقت الذي دخل فيه لبنان أسبوعه الثالث من حالة التعبئة العامة التي مددتها الحكومة حتى 12 أبريل المقبل.
فيروس- كورونا (8)

لبنان يسجل 11 حالة وفاة بفيروس «كورونا»

سجل لبنان حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11 حالة وفاة وفق ما ذكرته وسائل اعلام لبنانية، وأفادت قناة "MTV" اللبنانية بوفاة امرأة ثمانينية بالفيروس في مستشفى رفيق الحريري، لافتة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة. وأصدرت وزارة الصحة العامة، أمس الأحد، التقرير اليومي عن آخر الإصابات بكورونا وجاء فيه: "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة، 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم السابق عليه السبت".
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