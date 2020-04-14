قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

لبنان - صورة أرشيفية

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.

وأوضح ديل كول أن جندي حفظ السلام الذي كان مصابا بكوفيد-19، جاءت نتيجة فحصه المخبرية الأخيرة سلبية، وأن اليونيفيل وضعت تدابير احترازية قوية بما فيها العمل من المنزل لحوالي 905 من موظفيها المدنيين. يأتي ذلك وفقا لتعليمات المقر الدائم بنيويورك، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية. ووصلت إصابات فيروس