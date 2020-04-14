سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مستشار المفتي: مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة

تحرير:أ ش أ ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية - صورة أرشيفية
الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن مساعدة المحتاجين أولى من أداء العمرة، إذ "المُواسَاة مقدَّمَةٌ على المناجاة"، وخير الطاعات ما كان فيه نفع للناس وقت الأزمات، وهي من أعظم القُرُبات، وأنَّ مِن أعظم الأسباب التي تكشف البلاءَ وتُزِيلُ الغُمَّة وتُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وتَرفع الدرجاتِ هي مساعدة أصحاب الحاجة ومَنِ انقطعت بهم سُبُلُ العَيْشِ، وأعظمُ الحسناتِ، ما كان سببًا لنَفعِ الناسِ وقتَ الأزمات.
وقال عاشور، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن العمرة سُنَّةٌ وليست واجبة على مذهب الجمهور، وأن الطاعة التي يتعدى نفعها للآخرين أولى من العبادة النافلة التي يقتصر نفعها على فاعلها فقط، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ
اقرأ المزيد
الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
كلاب (6)

محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
اقرأ المزيد من الأخبار
ابراهيم -نجم -مستشار- مفتي -الجمهوريه

مستشار المفتي: السخرية من أهل الابتلاء كبيرة من الكبائر

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن التهكم والسخرية والتنمُّر بأهل الابتلاء أو التخويف منهم بغير حاجة، خاصة ذوى الأمراض الخطيرة أو المعدية، هو حرام شرعًا، ويُعَدُّ فاعلُهُ مرتكِبًا لكبيرة من الكبائر؛ لاعتراضه على قضاء الله وحكمته، ولإيذائه لأخيه الإنسان.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (2)

الملحق العسكري الأمريكي يشيد بجهود قناة السويس لمواجهة كورونا

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".
نبيلة-مكرم (2)

حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الإصرار على الصلاة في المساجد «حرام شرعا»

قالت دار الإفتاء، إن الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، حرام شرعا، مضيفة أنه يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]