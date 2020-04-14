الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس «كورونا»

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

وافقت الصين على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، فيما ذكرت وكالة "شينخوا"، أن الجهات الطبية الصينية أعطت الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب من 120 ألف شخص حول العالم، ويتم تطوير اللقاحين من قبل شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.

وفي مارس الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر لتجربة لقاح آخر للفيروس الفتاك، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة "كانسينو بيو"، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان شركة تطوير الأدوية "مودرنا" البدء باختبارات بشرية للقاح للفيروس الفتاك بالاشتراك مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة. وفي تقريرها