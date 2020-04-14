الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس «كورونا»
١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
وافقت الصين على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، فيما ذكرت وكالة "شينخوا"، أن الجهات الطبية الصينية أعطت الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب من 120 ألف شخص حول العالم، ويتم تطوير اللقاحين من قبل شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.
وفي مارس الماضي، أعطت الصين الضوء
الأخضر لتجربة لقاح آخر للفيروس الفتاك، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية
العسكرية وشركة "كانسينو بيو"، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان شركة تطوير الأدوية "مودرنا"
البدء باختبارات بشرية للقاح للفيروس الفتاك بالاشتراك مع المعاهد الوطنية
الأميركية للصحة.
وفي تقريرها
وفي مارس الماضي، أعطت الصين الضوء
الأخضر لتجربة لقاح آخر للفيروس الفتاك، طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية
العسكرية وشركة "كانسينو بيو"، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان شركة تطوير الأدوية "مودرنا"
البدء باختبارات بشرية للقاح للفيروس الفتاك بالاشتراك مع المعاهد الوطنية
الأميركية للصحة.
وفي تقريرها اليومي، قالت وزارة الصحة
الصينية، اليوم، إنها سجلت، أمس الإثنين، 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 108
حالات في اليوم السابق، وأن 86 من
الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج، انخفاضا من 98 في اليوم السابق.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية،
في وقت سابق، إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم شمال شرقي البلاد، متاخم
لحدود روسيا.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات
الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82 ألفا و249 إصابة.