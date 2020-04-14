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انخفاض وفيات كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
انخفض العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تسجيل 1509 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لجامعة جون هوبكنز. وكان عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء قد تجاوز 2100 شخص، وفقا لإحصاءات يوم الجمعة الماضي، الا انه انخفض منذ ذلك الحين، بعد أن قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 23 ألفا و600 شخص في الولايات المتحدة، وهو أعلى عدد من الوفيات بين جميع البلدان، ووفقا للسلطات المختصة تم تأكيد 582 ألفا و580 حالة إصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد من الإصابات في العالم.
وقال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت، وإن التفشى قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع. وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس بين دول العالم. وأعلنت ولاية وايومنج عن أول وفاة لديها، أمس الإثنين،، لتسجل بذلك جميع الولايات في
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ايران وكورونا

لأول مرة من أسابيع.. وفيات كورونا في إيران أقل من 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن 4 أسابيع، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و683 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة، ووصف حالة 3 آلاف و691 من المصابين بالحرجة.
الطيران التركي

تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو

أعلنت الخطوط الجوية التركية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا، موضحة أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 مايو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وكانت الشركة قد أعلنت مطلع شهر أبريل الجاري، تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى 1 مايو، ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عدد ركاب الشركة تراجع بنسبة 53% في مارس إلى 2.8 مليون راكب.
مساعدات صينية

الصين تقدم لروسيا 23 طن مساعدات إنسانية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية من الصين للمساهمة منها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت الخدمة الصحفية بإدارة العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، في بيان لها، أنه تم تسليم 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موسكو من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الوباء، وقدمت مقاطعة هيلونججيانج الشحنة الإنسانية مجانا، ووفقا للسلطات في موسكو، تشمل البضائع أكثر من 220 ألف قناع وجه، وأكثر من 100 ألف قفاز طبي، و2500 بذلة واقية، و5 آلاف اختبار للفيروس، ومعدات أخرى للمنشآت الطبية.
سجن

البرلمان التركي يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء

أقر البرلمان التركي قانونا لإطلاق آلاف السجناء بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يستثنى منه سجناء سياسيين، بعد أن توفي 3 سجناء أتراك إثر إصابتهم بالفيروس، وقال وزير العدل عبد الحميد جول، أمس الإثنين، عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين، إن 17 شخصا في 5 سجون أصيبوا بالفيروس، وتوفي 3 منهم في أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى. وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل.
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وفاة أحد أصدقاء ترامب مصابا بفيروس كورونا

توفي ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مجلة "تايم" الأمريكية إن تشيرا، كان أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره. وكان ترامب، قد تحدث خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.
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جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا. وأضاف جيتس، الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء، أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق، ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
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نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
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اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
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