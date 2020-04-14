انخفاض وفيات كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

انخفض العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تسجيل 1509 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لجامعة جون هوبكنز. وكان عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء قد تجاوز 2100 شخص، وفقا لإحصاءات يوم الجمعة الماضي، الا انه انخفض منذ ذلك الحين، بعد أن قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 23 ألفا و600 شخص في الولايات المتحدة، وهو أعلى عدد من الوفيات بين جميع البلدان، ووفقا للسلطات المختصة تم تأكيد 582 ألفا و580 حالة إصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد من الإصابات في العالم.

وقال مسؤولون إن المرحلة الأسوأ ربما انتهت، وإن التفشى قد يبلغ ذروته هذا الأسبوع. وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس بين دول العالم. وأعلنت ولاية وايومنج عن أول وفاة لديها، أمس الإثنين،، لتسجل بذلك جميع الولايات في