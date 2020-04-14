دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ ص

أطباء يواجهون كورونا - صورة أرشيفية

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.

وأيضا قررت نقابة الأطباء، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل طبيب بشري استشهد بسبب فيروس كورونا وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية. وبذلك يصل الدعم المقدم لأسرة الطبيب المتوفي إلى 100 ألف جنيه. وأكدت النقابة أنه مجرد دعم نقابي معنوي ولا شيء يعوض المصابين أو أسر الشهداء، مطالبة الجهات المختصة