العراق يضع خطة للسيطرة على «كورونا» تستغرق 3 أشهر

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا حسن الكعبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة طوارئ في العراق لـ3 أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأن بلاده ما زالت في دائرة الخطر، قائلا: "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، فالعراق يقع حاليا في دائرة الخطر والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق".

وأضاف الكعبي: "العراق يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين، إذ توجد 4 أجهزة في عموم البلد، وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة"، مؤكدا: "أمامنا مشكلات وتحديات كبيرة". وأوضح: "هناك بعض المناطق، غالبيتها شعبية، لم يلتزم أبناءها بحظر التجوال، رغم تواجد القوات الأمنية من