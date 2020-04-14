صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
تحرير:رنا عبد الصادق
١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و394 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1468 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و883 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3 آلاف و 935 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.
واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1076 نقطة.
واختتمت البورصة، تعاملات جلسة، أمس الإثنين، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركان المقيدة بالبورصة نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 557.269 مليار جنيه.