طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

طائرة تجسس - صورة أرشيفية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية، اليوم الثلاثاء، فوق كوريا الجنوبية في مهمة لمراقبة جارتها الشمالية، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران رصد طائرة "EP-3E" التابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية صباح اليوم، ويأتي هذا بعدما أطلقت بيونج يانج، في وقت سابق اليوم، صواريخ "كروز" قصيرة المدى المضادة للسفن من قرية "مونتشون" الواقعة على الساحل الشرقي، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة.

ويسعى الشمال لتعزيز قدراته الدفاعية، وأجرى سلسلة من إطلاق مقذوفات يعتقد أنها صواريخ بالستية قصيرة المدى، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات النووية. وأطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنها عدة صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية، ضمن أحدث حلقة في سلسلة تجارب صاروخية لبيونج يانج، رغم مخاوف احتمال انتشار فيروس