مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

عبد الله السعيد - صورة أرشيفية

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأشار مرعي إلى أنه تم جمع مبلغ 40 مليون جنيه في "7 شنط" وتسليمها للسعيد، مؤكدا أن عبد الله اتصل به قبل حضور سيارات مسؤولي الزمالك للحصول على توقيعه وأبلغه بوجود عرض إنجليزي. وأضاف: "عبد الله السعيد عرض لي رسالة من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأبلغه بوجود عرض له من نادي كريستال بالاس، ولكنني أقنعته