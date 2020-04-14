رئيس إسرائيل يمنح جانتس 48 ساعة لتشكيل الحكومة

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

رئيس الكنيست بيني جانتس - صورة أرشيفية

منح رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم حزب "أزرق أبيض" رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بيني جانتس، مهلة 48 ساعة، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، وانتهت منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، المهلة الممنوحة لجانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". وكان جانتس، يجري مناقشات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل حكوم وحدة طارئة من أجل التعامل بشكل أفضل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ومن المقرر أن يلتقي جانتس ونتنياهو، في وقت لاحق اليوم، لإجراء محادثات في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بالتناوب، يرأس فترتها الأولى نتنياهو. وتوقفت المحادثات، الأسبوع الماضي، ولم يتمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما من أجل التوصل إلى اتفاق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. ورفض الرئيس الإسرائيلي،