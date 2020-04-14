المالية: تيسيرات جديدة لمساندة الاقتصاد ضد كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».

وقال معيط، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضا