المالية: تيسيرات جديدة لمساندة الاقتصاد ضد كورونا
تحرير:رنا عبد الصادق
١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».
وقال معيط، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضا
وقال معيط، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.
ولفت إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه ينبغى على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» نتيجة الربط لعدم الطعن «إخطار فى مواجهة النيابة - إعلان باللوحة - نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: «19ض، 14 ض ق، 15 ض ق»، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد 1% فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورا مع فتح باب الطعن له من جديد.
وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً أكان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلا من 10% مع الاتفاق على جدولة باقي المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، لافتا إلى أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقفا نهائيا ومحجوز عليه لدى الغير.
وأهاب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو المقبل، على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.