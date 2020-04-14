حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

حسام حسن - صورة أرشيفية

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".

وذكر حسن: "حصلنا على الدوري 7 مرات متتالية، والبطولات العربية، وحصلنا على الدوري موسم 1999-2000، وكنت هدافا لمنتخب مصر، وتلقيت عرضا من الدوري التركي، والموسم انتهى مع نهاية عقدينا أنا وإبراهيم، والراحل ثابت البطل مدير الكرة حينئذ قال لي: شوف مصلحتك". وتابع: "خرجت للإعلام أنا وإبراهيم وعرضنا التوقيع