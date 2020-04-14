رياضة

حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص
حسام حسن - صورة أرشيفية
حسام حسن - صورة أرشيفية
قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
وذكر حسن: "حصلنا على الدوري 7 مرات متتالية، والبطولات العربية، وحصلنا على الدوري موسم 1999-2000، وكنت هدافا لمنتخب مصر، وتلقيت عرضا من الدوري التركي، والموسم انتهى مع نهاية عقدينا أنا وإبراهيم، والراحل ثابت البطل مدير الكرة حينئذ قال لي: شوف مصلحتك". وتابع: "خرجت للإعلام أنا وإبراهيم وعرضنا التوقيع
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اشرف-صبحي

وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية الجبلاية

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "من الآخر"، إن قرار إلغاء الدوري تختص به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وإن الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن النشاط الرياضي، والأمر تم تدريجيا، كما أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم إيقاف اللعبة في كل العالم مقابل صحة البشر، مضيفا: "الرياضة عبارة عن استثمار والعالم كله تأثر اقتصاديا من الأزمة الحالية، واجتماعي مع عمرو الجنايني كان لوضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".
عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
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عماد متعب: البدري أول من تنبأ بتألقي

أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هو أول من تنبأ بتألقه، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج في الاستاد على إذاعة "نجوم إف إم"، قائلا: "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له عماد سيصبح مهاجم صاحب شأن كبير". وواصل متعب، قائلا:"بداية علاقتي مع مانويل جوزيه كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب خلال أول تدريب لي وطلب مني خوض المران منفردا.. في ذلك الوقت لم اكن أعلم أنه يهتم بارتداء الجوارب وواقي الساق في التدريبات".
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عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
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أحمد حسن: انتقالي للأهلي فشل 3 مرات

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي. وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه كان قريبًا من الانتقال للشياطين الحمر، في بداية مشواره عندما كان يلعب في مركز شباب مغاغة قبل انتقاله لأسوان. وأضاف قائد منتخب مصر السابق: "تسبب مبلغ ألفي جنيه في حرمانه من ارتداء القميص الأحمر، بعدما عرض الأهلي 5 آلاف جنيه، لكن مركز شباب مغاغة طلب 7 آلاف جنيه، قبل أن يوافق أسوان على التعاقد معي مقابل 11 ألف جنيه".
احمد-فتحى

عبد الجليل: الأهلي لن يقبل عودة فتحي

أكد محمد عبد الجليل لاعب الأهلي والزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، أن عودة أحمد فتحي لحسابات القلعة الحمراء لن يحدث، بعد الخلاف حول التجديد وإعلان رحيله عقب نهاية الموسم، إذ أن فتحي إذا لم يكتمل انتقاله إلى بيراميدز، لن يجدد للأهلي، كما أن رحيله للزمالك لن يتم، خاصة أن مرتضى منصور رئيس الأبيض يرفض شروطه المالية، ناصحا قائد الأهلي حسام عاشور، بالاعتزال داخل القلعة الحمراء، فعاشور قادر على اللعب لموسمين آخرين، لكنه لن يشعر بالتقدير خارج الأهلي.
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إكرامي «الكبير» يرفض رحيل شريف للزمالك

أكد إكرامي الشحات مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، في حوار له مع برنامج (البريمو) المذاع على قناة (TEN)، أنه يعارض فكرة تعاقد النادي مع حارس مرمى جديد، رغم قرار نجله الرحيل عن النادي نهاية الموسم الجاري، قائلا: "الأهلي يمتلك 5 حراس صاعدين، سيكونون مستقبل حراسة المرمى بالقلعة الحمراء، وعلى رأسهم مصطفى شوبير، وأوصيت بإعارة شوبير في شهر يناير الماضي؛ لاكتساب الخبرات، وعلاقتي قوية بمدرب حراس الفريق الأول ميشيل يانكون، وقدمت له تقريرا بمستوى حراس القطاع".
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