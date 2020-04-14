مقتل 32 شخصا بسبب اجتياح أعاصير وعواصف جنوب أمريكا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص

إعصار - صورة أرشيفية

لقي 32 أمريكيا على الأقل حتفهم، بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى أمس الإثنين، ما ألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق. وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي و9 آخرون في ولاية ساوث كارولينا و8 أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو، ووقع الدمار في أثناء عطلة عيد الفصح، فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في الولايات، ففي جورجيا اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تم مشاركتها على وسائل الإعلام المحلي، وفي مسيسيبي أكدت وكالة إدارة الطوارئ وقوع قتلى مع تعرض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص. كما