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مقتل 32 شخصا بسبب اجتياح أعاصير وعواصف جنوب أمريكا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٢ ص
إعصار - صورة أرشيفية
إعصار - صورة أرشيفية
لقي 32 أمريكيا على الأقل حتفهم، بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى أمس الإثنين، ما ألحق أضرارا بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق. وذكر مسؤولون محليون وتقارير إعلامية، أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي و9 آخرون في ولاية ساوث كارولينا و8 أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو، ووقع الدمار في أثناء عطلة عيد الفصح، فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في الولايات، ففي جورجيا اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تم مشاركتها على وسائل الإعلام المحلي، وفي مسيسيبي أكدت وكالة إدارة الطوارئ وقوع قتلى مع تعرض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص. كما
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مايك بومبيو

بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
دونالد ترامب

ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
طلئرة تجسس

طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

حلقت طائرة مراقبة أمريكية، اليوم الثلاثاء، فوق كوريا الجنوبية في مهمة لمراقبة جارتها الشمالية، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن موقع "إير كرافت" متعقب حركة الطيران رصد طائرة "EP-3E" التابعة للبحرية الأمريكية تحلق فوق كوريا الجنوبية صباح اليوم، ويأتي هذا بعدما أطلقت بيونج يانج، في وقت سابق اليوم، صواريخ "كروز" قصيرة المدى المضادة للسفن من قرية "مونتشون" الواقعة على الساحل الشرقي، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة.
مجلس النواب الأمريكي

«بسبب كورونا».. النواب الأمريكي يعلق جلساته لـ4 مايو

?أعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، تعليق كافة جلساته حتى الرابع من مايو المقبل، تطبيقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأشار قرار التعليق، أنه في حال بروز الحاجة للانعقاد خلال فترة التعليق من أجل اتخاذ قرار يخص مكافحة فيروس كورونا، أو أي قضية تشريعية، فإن المجلس سيوجه الدعوة إلى أعضائه للعودة إلى واشنطن والاجتماع، وفقا لروسيا اليوم. كانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قد أكدت أن الأطباء في الولايات المتحدة بدأوا في التقليل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، بعد تسجيل ارتفاع في معدل الوفيات.
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دونالد ترامب

ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
كورونا والحجر الصحي (9)

انخفاض وفيات كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع

انخفض العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تسجيل 1509 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لجامعة جون هوبكنز. وكان عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء قد تجاوز 2100 شخص، وفقا لإحصاءات يوم الجمعة الماضي، الا انه انخفض منذ ذلك الحين، بعد أن قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 23 ألفا و600 شخص في الولايات المتحدة، وهو أعلى عدد من الوفيات بين جميع البلدان، ووفقا للسلطات المختصة تم تأكيد 582 ألفا و580 حالة إصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد من الإصابات في العالم.
اعصار-تسونامي (1)

مقتل 6 أشخاص بسبب أعاصير وعواصف في أمريكا

ضرب إعصار قوي ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما وصفته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية بأنه "حدث نادر للغاية"، وقتل الأسخاص الستة في 3 مقاطعات مختلفة، حسبما ذكرت خدمة الحماية المدنية بالولاية، مساء أمس الأحد، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن، كما أصدرت إدارة المحيطات المزيد من التحذيرات بشأن الإعصار للمقاطعات الأخرى، برسالة نصها: "هذا وضع يهدد الحياة. ابحث عن ملجأ الآن!".
كورونا والحجر الصحي (11)

نيويورك: إغلاق المدارس حتى نهاية العام بسبب كورونا

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم السبت، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال دي بلاسيو، إن الخطر جلل إذا ما تم إعادة فتح المدارس، متمنيا أن تتحسن الأمور إلى شهر سبتمبر وهو موعد افتتاح المدارس". وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية،تسجيل 4536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن إجمالي عدد الإصابات لديها أصبح أكثر من نصف مليون إصابة حيث وصل إلى 507412 حالة، وسجلت الولايات المتحدة 974 حالة وفاة جديدة بفيروس كورنا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19721.
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