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الإفتاء تجيز إفطار رمضان للأطباء والتمريض في حالة واحدة

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص المصابين بالفيروس، فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب، وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه؛ لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام. وتابعت: "الأطباء وطاقم التمريض
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الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
كلاب (6)

محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
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فوانيس-رمضان

صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: يجوز التعجيل بإخراج الزكاة لمتضرري كورونا

قالت دار الإفتاء، في فتوى لها، اليوم الأربعاء إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الأونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين، وعملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة، مضيفة أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى، إظهارا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (2)

الملحق العسكري الأمريكي يشيد بجهود قناة السويس لمواجهة كورونا

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".
نبيلة-مكرم (2)

حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.
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