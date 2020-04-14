مدبولي: عمال مصر يحملون مسئولية دوران عجلة الإنتاج

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخلال الجولة، حرص على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل إدارة المصنع، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم في الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه.

وقال مدبولي: "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة"، كما استمع إلى شرح مفصل من عمرو حمد رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله، إذ يضم المصنع خط إنتاج مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ 350 مليون عبوة خلال