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مدبولي: عمال مصر يحملون مسئولية دوران عجلة الإنتاج

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخلال الجولة، حرص على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل إدارة المصنع، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم في الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه.
وقال مدبولي: "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة"، كما استمع إلى شرح مفصل من عمرو حمد رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله، إذ يضم المصنع خط إنتاج مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ 350 مليون عبوة خلال
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الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
كلاب (6)

محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي لإعلان إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، عن استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الوقائية، من غلق للمحال والمولات وغيرها لمدة أسبوعين إضافيين ينتهيان في 23 أبريل المقبل، مع استمرار حظر حركة المواطنين على أن تكون من الساعة الثامنة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا، وذلك للحد من حالة الزحام التي تشهدها الدولة قبل ساعة أو ساعتين من تطبيق الحظر.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
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