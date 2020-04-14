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هاني شاكر يحيي حفلا «أون لاين» في عيد الربيع

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
هاني شاكر - صورة أرشيفية
هاني شاكر - صورة أرشيفية
تحاول جميع الجهات المعنية نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الثقافة تبذل قصارى جهدها، لتسلية الجمهور من جانب، والقضاء على الفيروس من جانب آخر، مطلقة مباردة بعنوان "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل أقيمت حفلات على القناة الخاصة بوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" لعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام، واستكمالا للفاعليات أعلنت الوزراة أن هاني شاكر سيغني في حفل الربيع، وذلك في يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة مساء.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور مثل: لسه بتسألي، نسيانك صعب، يا ريتك معايا، بحبك أنا، عليّ الضحكاية، كده برضه يا قمر، الله حسيبى عليك، أنا قلبى ليك.

يذكر أن هاني شاكر طرح أغنية لدعم مصر في هذه الفترة الصعبة، بعنوان "ادعوا لمصر"، كمحاولة لنشر الأمل.


تامر-عاشور

«أون لاين».. تامر عاشور يشوق جمهوره بحفلة بالأهرامات

في محاولة منه للتواصل مع جمهوره أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، كشف المطرب تامر عاشور عن استعداده لإقامة ثاني حفلاته الغنائية "أون لاين" في الأهرامات، إذ قال «عاشور» على حسابه الرسمي تويتر: «الحفله الليلة الأون لاين إللي جايه بإذن الله ادعولي أقدر أعملها في الأهرامات وتبقى رساله لكل العالم، يا رب أعملها زي ما أنا عايز وزي ما يليق بيكم، دعواتكم». تامر عاشور بدأ حفله الأول الذي تصدر من خلاله «التريند» بأغنية «هتعدي»، وقدم عدد آخر من الأغاني على مدار ما يقرب من ساعتين منها: "أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات".
مدافن

وفاة والدة الملحن وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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أنغام في حفل «أون لاين» بدار الأوبرا المصرية

تحاول وزارة الثقافة المصرية أن تبذل قصارى جهدها، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي جعلها تبث مجموعة من الحفلات أون لاين، تحت الشعار الذي أطلقته "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك"، وبالفعل عرضت حفلات للموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، وحققت نجاحا كبيرا، واستكمالا لفاعليات المبادرة، ستبث وزارة الثقافة، على حسابها عبر موقع "يوتيوب"، مساء بعد غد الخميس، حفلًا للنجمة أنغام.
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كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.
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