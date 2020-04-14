هاني شاكر يحيي حفلا «أون لاين» في عيد الربيع

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

تحاول جميع الجهات المعنية نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، فمنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ووزارة الثقافة تبذل قصارى جهدها، لتسلية الجمهور من جانب، والقضاء على الفيروس من جانب آخر، مطلقة مباردة بعنوان "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل أقيمت حفلات على القناة الخاصة بوزارة الثقافة على موقع "يوتيوب" لعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار وأنغام، واستكمالا للفاعليات أعلنت الوزراة أن هاني شاكر سيغني في حفل الربيع، وذلك في يوم الخميس المقبل، في الساعة التاسعة مساء.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها الجمهور مثل: لسه بتسألي، نسيانك صعب، يا ريتك معايا، بحبك أنا، عليّ الضحكاية، كده برضه يا قمر، الله حسيبى عليك، أنا قلبى ليك.

يذكر أن هاني شاكر طرح أغنية لدعم مصر في هذه الفترة الصعبة، بعنوان "ادعوا لمصر"، كمحاولة لنشر الأمل.