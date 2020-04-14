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بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
محمود حميدة - صورة أرشيفية
محمود حميدة - صورة أرشيفية
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها حميدة والنبوي منذ 32 عاما، بعد ظهورهما في فيلم "المصير" عام 1997، للمخرج يوسف شاهين، ومن بطولة ليلى علوي، صفية العمري، نور الشريف، عبد الله محمود، روجينا. وتدور أحداث المسلسل الجديد حول جريمة قتل، تغير حياة مجموعة من الأشخاص، ويشارك في العمل ريهام حجاج، نسرين أمين،
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مخرج «القاهرة كابول» يُعلن خروجه من السباق الرمضاني

أعلن المخرج حسام علي خروج مسلسل "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني بسبب فيروس كورونا وما تبعه من فرض حظر التجوال> وكتب "علي" عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": "للأسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان.. احنا كنا شغالين على مسلسل #القاهرة_كابول.. تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجي بس بسبب ظروف الكورونا ومنع السفر وضرورة التزام البيوت وطبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لأكتر من مكان.. تأثر جدول تصوير المسلسل ودا أدى إلى نتيجة اننا مش هنلحق رمضان 2020".
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في عيد ميلاد «إسعاد يونس»..الزيجات وخلافها مع شريهان

يوافق اليوم 12 أبريل عيد ميلاد صاحبة السعادة "إسعاد يونس"، تتميز إسعاد بروح فكاهية منذ ظهورها الأول على شاشات السينما والتليفزيون، فقدمت العديد من الأفلام الرائعة مثل: "الملكة وأنا، المتسول، ميعاد مع سوسو، وبنات إبليس"، وبالنسبة للمسلسلات فبكيزة وزغلول أحد أبرز الأعمال الدرامية، التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، ويتذكرها حتى الآن، وفي الفترة الآخيرة تمكنت إسعاد من القيام بدور المذيعة، وحقق برنامجها "صاحبة السعادة" نجاحا غير مسبوق، حيث تمكنت من أخذ المشاهدين في رحلة إلى ذكريات التسعينات والثمانينات التي يتعطشون إليها دائما.
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تضارب كبير.. من يملك قرار إيقاف تصوير المسلسلات؟

لم تتخذ نقابة الممثلين أى قرار بوقف المسلسلات التى يجرى تصويرها واكتفت بعدة قرارات بالاتفاق مع صناع دراما رمضان، منها: البعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة، وتعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية، وتأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع، والالتزام بكل الإجراءات الطبية الوقائية مثل تعقيم الأيدى بالمطهرات الكحولية، لكن هل يمكن أن يصدر قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازى للوقاية من الإصابة من فيروس كورونا؟ من يملك هذا القرار الصعب؟.
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تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
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أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.
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يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان بـ«النهاية»

يحاول جميع الفنانين المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، ولكن مع أزمة الكورونا، أصبحت العديد من المسلسلات مهددة بوقف التصوير أو التأجيل، وكان من بينهم مسلسسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، لأنه لم ينتهي بعد من تصوير جميع المشاهد، فيحاول القائمون على الأعمال، اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتمثل في تجنب التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالنسبة للمسلسلات، التي نجحت في الهروب من الكورونا، كنا من بينهم مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.
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محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
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