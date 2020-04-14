بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

محمود حميدة - صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها حميدة والنبوي منذ 32 عاما، بعد ظهورهما في فيلم "المصير" عام 1997، للمخرج يوسف شاهين، ومن بطولة ليلى علوي، صفية العمري، نور الشريف، عبد الله محمود، روجينا. وتدور أحداث المسلسل الجديد حول جريمة قتل، تغير حياة مجموعة من الأشخاص، ويشارك في العمل ريهام حجاج، نسرين أمين،