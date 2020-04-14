طلب إحاطة بالبرلمان ضد تكدس أسواق العتبة والموسكي

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

سوق العتبة - صورة أرشيفية

قدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، لاتخاذ موقف لمواجهة تكدس الأسواق في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن حالة التكدس التي تشهدها الأسواق هذه الأيام في عدد من المناطق مثل العتبة والموسكي وغيرها أصبحت تمثل خطرا بصورة يصعب السيطرة عليها، محذرا من أن تتسبب حالة التكدس في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.

وأوضح طلعت، أن هناك حالة من التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما ينذر بكارثة لن نتحمل عواقبها، مطالبا بسرعة اتخاذ قرار بإغلاق ووقف التعامل في الأسواق الشعبية الخاصة بالملابس والسلع المعمرة وغيرها من الاحتياجات غير الضرورية للاستخدام اليومي للمواطنين. وأكد