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إطلاق اسم «شهيدة كورونا» على جناح بمستشفى الفرنساوي

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
الخشت
الخشت
وضعت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لوحة باسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم طبيبة "شبرا الهو"، التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا على جناح "ج" بالدور الرابع بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة. وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبي، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.
وقال "الخشت"، إن الجميع يقدر دور الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وأن قيادات وأجهزة الدولة وعلماء وأطباء وتمريض مصر يصطفون الآن في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيًا إلى تعاون الجميع في مواجهة هذا الخطر، والترفع عن الأنانية، مؤكدًا أن الرهان الآن على معركة الوعي وطريقة التفكير.



الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
كلاب (6)

محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
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كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بكورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
كورونا والحجر الصحي (8)

تفاصيل رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة متوفاة بكورونا

في الوقت الذي أظهر فيه أزمة فيروس كورونا العديد من المواقف الإنسانية بين المواطنين، إلا أنها أيضا كشفت الوجه اللإنساني عند البعض، وهذا الوجه جسده مشهد انتفضت له دا الإفتاء كي تحرمه وتجرمه، وهو تجمهر أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية. وأشعل الأهالي النيران في أكوام قش الأرز مرددين هتافات ضد دفن الطبيبة بقريتهم مرددين "كورونا لأ".
عمال التراحيل (.1) (2)

الدقهلية تعلن البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إن موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس، عقب الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات، وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي. وأكد المحافظ، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بالبدء في صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم وعددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.
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