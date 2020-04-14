غلق العيادات الخارجية بمستشفى الشيخ زويد لمنع الزحام

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م

كورونا

أعلن مكتب العلاقات العامة بمستشفى الشيخ زويد المركزي فى بيان اليوم، أن المستشفى تستقبل فقط المرضى الواجب تواجدهم للغسيل الكلوي، والأورام، والحالات الطارئة، وحالات الاشتباه بفيروس كورونا. وقال البيان إنه لا يتم تقديم خدمات العيادة الخارجية في هذه الفتره لحين الانتهاء من الإجراءات الاحترازيه والوقائيه لوباء كورونا، حرصا علي عدم الزحام والاختلاط، منوها أن الوحدات الصحية بالمركز ستقوم بتقديم خدمات الكشف الت كانت موجودة بالعيادات الخارجية .

جاء هذا ردا من إدارة المستشفى على شكاوي الأهالي من ذوى المرضى بسبب إغلاق أقسام العيادات الخارجية وتحويله لقسم الاستقبال.







