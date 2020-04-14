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وفاة رئيس حزب تركيا المستقل بفيروس كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
تركيا
تركيا
أعلن حزب تركيا المستقل وفاة رئيسه حيدر باش، بمستشفى طرابزون الذي كان يتلقى فيه العلاج رفقة ثمانية من أفراد الأسرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أنه بينما أعلن تركيا المستقل استقرار الحالة الصحية لرئيس الحزب، حيدر باش، البالغ من العمر70 عامًا، تصدرت عناوين الأخبار وفاته اليوم، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه رغم التدخلات الطبية بوحدة العناية المركزة. وأضافت أن فرق من وزارة الصحة التركية قامت بتشييع جنازته إلى مقاطعة أكتشابات لدفنه بمدافن العائلة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الجنازة التي من المقرر أن تؤدى بحي ساريتاش بالمقاطعة.
وُلد الدكتور حيدر باش عام 1947 في طرابزون، وأكمل تعليمه الأساسي هناك، وبعد تخرجه من المعهد الإسلامي العالي بجامعة إرجييس بقيصري عام 1970، أكمل باش دراسته العليا والدكتوراه في جامعة باكو بأطروحة حول حقوق الإنسان في خطبة الوداع، وبعد ذلك عين مدرسًا بالجامعة نفسها.وواصل باش دراساته الأكاديمية عقب الدكتوراة،
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ايران وكورونا

لأول مرة من أسابيع.. وفيات كورونا في إيران أقل من 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن 4 أسابيع، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و683 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة، ووصف حالة 3 آلاف و691 من المصابين بالحرجة.
الطيران التركي

تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو

أعلنت الخطوط الجوية التركية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا، موضحة أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 مايو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وكانت الشركة قد أعلنت مطلع شهر أبريل الجاري، تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى 1 مايو، ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عدد ركاب الشركة تراجع بنسبة 53% في مارس إلى 2.8 مليون راكب.
مساعدات صينية

الصين تقدم لروسيا 23 طن مساعدات إنسانية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية من الصين للمساهمة منها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت الخدمة الصحفية بإدارة العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، في بيان لها، أنه تم تسليم 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موسكو من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الوباء، وقدمت مقاطعة هيلونججيانج الشحنة الإنسانية مجانا، ووفقا للسلطات في موسكو، تشمل البضائع أكثر من 220 ألف قناع وجه، وأكثر من 100 ألف قفاز طبي، و2500 بذلة واقية، و5 آلاف اختبار للفيروس، ومعدات أخرى للمنشآت الطبية.
سجن

البرلمان التركي يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء

أقر البرلمان التركي قانونا لإطلاق آلاف السجناء بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يستثنى منه سجناء سياسيين، بعد أن توفي 3 سجناء أتراك إثر إصابتهم بالفيروس، وقال وزير العدل عبد الحميد جول، أمس الإثنين، عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين، إن 17 شخصا في 5 سجون أصيبوا بالفيروس، وتوفي 3 منهم في أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى. وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل.
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احد-السجون-الاردنية

وفاة 3 سجناء بفيروس كورونا في سجون تركيا

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد جول، وفاة 3 سجناء داخل السجون التركية جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي لإعلان عدد المصابين بين المحكوم عليهم فى أنقرة، إن 17 محكوما فى خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى". وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم. ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني فى النظام الجزائي.
الليرة-التركية (4)

بعد استقالة وزير الداخلية.. الليرة التركية تهبط أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته، إذ جرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت جرينيتش. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
اردوغان (3)

أردوغان يطلق حملة تبرعات لمواجهة كورونا.. ويُطالب أهل الخير بالمساهمة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بالتبرع براتبه لمدة 7 أشهر. وأضاف أردوغان، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة، أنه يمكن للمواطنين المشاركة في هذه الحملة الهادفة لدعم متضرري كورونا، مؤكدا أنه ينتظر «إسهامات كبرى في هذه المرحلة من رجال الأعمال وأهل الخير»، مؤكدًا أنه سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء.
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