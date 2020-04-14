وفاة رئيس حزب تركيا المستقل بفيروس كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

تركيا

أعلن حزب تركيا المستقل وفاة رئيسه حيدر باش، بمستشفى طرابزون الذي كان يتلقى فيه العلاج رفقة ثمانية من أفراد الأسرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا. وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أنه بينما أعلن تركيا المستقل استقرار الحالة الصحية لرئيس الحزب، حيدر باش، البالغ من العمر70 عامًا، تصدرت عناوين الأخبار وفاته اليوم، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه رغم التدخلات الطبية بوحدة العناية المركزة. وأضافت أن فرق من وزارة الصحة التركية قامت بتشييع جنازته إلى مقاطعة أكتشابات لدفنه بمدافن العائلة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الجنازة التي من المقرر أن تؤدى بحي ساريتاش بالمقاطعة.

وُلد الدكتور حيدر باش عام 1947 في طرابزون، وأكمل تعليمه الأساسي هناك، وبعد تخرجه من المعهد الإسلامي العالي بجامعة إرجييس بقيصري عام 1970، أكمل باش دراسته العليا والدكتوراه في جامعة باكو بأطروحة حول حقوق الإنسان في خطبة الوداع، وبعد ذلك عين مدرسًا بالجامعة نفسها.وواصل باش دراساته الأكاديمية عقب الدكتوراة،