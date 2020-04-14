جريمة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين في 3 حوادث طرق

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
حادث طريق - صورة أرشيفية
حادث طريق - صورة أرشيفية
لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في 3 حوادث طرق متفرقة، اليوم الثلاثاء، وقع أولهما بمركز زفتى بمحافظة الغربية، إذ اصطدمت سيارة نقل "مقطورة" بموتوسيكل يستقله شخصين، ما تسبب في الإطاحة بالأخيرين ومصرعهما على الفور، وتولي رجال الإسعاف نقل الجثتين لمشرحة مستشفى زفتى العام، كما شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن مصرع عامل ونجله، هما على أبوسعود محمد على، 24 عاما، ووالده، أبوالسعود محمد، 60 عاما وإصابة 6 آخرين.
المصابون فى حادث سوهاج هم: علي محمد محفوظ، 27 عاما، هاني عبد الرحيم علي، 30 عاما، محمد أحمد أبو قريشي، 25 عاما، عماد عبد الحفيظ محمد، 30 عاما، هيثم فوزي الشمندي، 35 عاما، يسري عرفات عبد الله، 25 عاما، جميعهم مصابين بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي. وشهد طريق كوبري أبو حصيرة بمحافظة
اقرأ المزيد
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
مخدر-الحشيش (6)

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
ايمن-بهجت-قمر (2)

تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
اطفاء-حريق

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجائر

ملابسات فيديو تدخين فتى سيجارة أثناء الصلاة

3 طلاب لم يتجاوز أكبرهم الـ17 سنة، التقطوا مقطع فيديو قصير يظهر خلاله أحدهم يدخن سياجرة أثناء الصلاة، وتظهر أصوات الصديقين في الخلفية مصحوبة بعبارات سخرية واستهزاء، إلا أن الثلاثة لم يكتفون بذلك، نشروا المقطع عبر حساباتهم الشخصية بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب لدى كثيرين من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، لكن الواقعة كانت محل رصد المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وأمكن في غضون ساعات تحديد هوية هؤلاء الصبية وضبطهم والهواتف المستخدمة في الواقعة.
الفسيخ (1)

«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
طعن-بالسكين

عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]