مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين في 3 حوادث طرق

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

حادث طريق - صورة أرشيفية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في 3 حوادث طرق متفرقة، اليوم الثلاثاء، وقع أولهما بمركز زفتى بمحافظة الغربية، إذ اصطدمت سيارة نقل "مقطورة" بموتوسيكل يستقله شخصين، ما تسبب في الإطاحة بالأخيرين ومصرعهما على الفور، وتولي رجال الإسعاف نقل الجثتين لمشرحة مستشفى زفتى العام، كما شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن مصرع عامل ونجله، هما على أبوسعود محمد على، 24 عاما، ووالده، أبوالسعود محمد، 60 عاما وإصابة 6 آخرين.

المصابون فى حادث سوهاج هم: علي محمد محفوظ، 27 عاما، هاني عبد الرحيم علي، 30 عاما، محمد أحمد أبو قريشي، 25 عاما، عماد عبد الحفيظ محمد، 30 عاما، هيثم فوزي الشمندي، 35 عاما، يسري عرفات عبد الله، 25 عاما، جميعهم مصابين بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي. وشهد طريق كوبري أبو حصيرة بمحافظة