البرلمان التركي يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٧ م

سجن في تركيا - صورة أرشيفية

أقر البرلمان التركي قانونا لإطلاق آلاف السجناء بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يستثنى منه سجناء سياسيين، بعد أن توفي 3 سجناء أتراك إثر إصابتهم بالفيروس، وقال وزير العدل عبد الحميد جول، أمس الإثنين، عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين، إن 17 شخصا في 5 سجون أصيبوا بالفيروس، وتوفي 3 منهم في أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى. وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل.

وسبق أن قال هيو ويليامسون مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن هذا الوباء يخاطر بتحويل عقوبة السجن إلى حكم بالإعدام، مضيفا: "يجب أن يستفيد السجناء الذين سجنوا بسبب آرائهم السياسية من قانون الإفراج المبكر". ويمكن أن تشمل هذه الخطوة نحو 90 ألف سجين، بأن يكونوا مؤهلين للإفراج المشروط