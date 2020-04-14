شفاء مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م

كورونا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، شفاء مصابين اثنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. جاء الإعلان عن الشفاء للحالات العشرة، والتي كان آخرها السبت الماضي، ليرتفع عدد من تماثلوا للشفاء إلى 12 حالة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.وسلم المحافظـ، الفريق