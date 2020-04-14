مليار و385 مليون جنيه لمستحقي تكافل وكرامة في أبريل

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م

نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة ” لشهر أبريل الجاري، موضحة أن عدد المستفيدين حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 12 مليون فرد، بإجمالي دعم منصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه، من خلال منافذ 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وأنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدي برنامج كرامة يومي السبت والأحد المقبلين، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنيه.

وأضافت القباج، في بيان لها، أنه بعدها يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه، بخلاف 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج الضمان الاجتماعي، والتي سيتم تحويلها إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي 2020- 2021، مع صدور قانون للدعم النقدي