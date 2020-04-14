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مليار و385 مليون جنيه لمستحقي تكافل وكرامة في أبريل

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
اعتمدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خطة الصرف لمستحقي الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة ” لشهر أبريل الجاري، موضحة أن عدد المستفيدين حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 12 مليون فرد، بإجمالي دعم منصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه، من خلال منافذ 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وأنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدي برنامج كرامة يومي السبت والأحد المقبلين، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة إجمالية حوالي 482 مليون جنيه.
وأضافت القباج، في بيان لها، أنه بعدها يتم الصرف لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي 903 ملايين جنيه، بخلاف 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج الضمان الاجتماعي، والتي سيتم تحويلها إلى تكافل وكرامة قبل نهاية العام المالي 2020- 2021، مع صدور قانون للدعم النقدي
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الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
كلاب (6)

محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
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نيفين القباج

وزيرة التضامن: مد تعليق نشاط حضانات الأطفال حتى 15 أبريل

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بمد تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل المقبل.
كامل الوزير - مترو الأنفاق

12 قطارا إضافيا و4 دقائق فرقا.. قرارات عاجلة لمواجهة تكدس المترو

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جوله تفقدية، لمتابعة مدى تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني، وشاهد مرور أكثر من 10 قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين، واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب، ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

رد حاسم.. هل ألغت الحكومة الترم الثاني في الجامعات والمعاهد؟

شهدت الساعات الأخيرة، تداول عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي، وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين المواطنين.

تعرف على موعد وتفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اليوم، السبت، إنه سيتم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشت مع بداية شهر يوليو المقبل. وأضافت، أنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وتمت الموافقة عليه. وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ إستحقاق المعاش.
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