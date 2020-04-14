جريمة

مباحث التموين بالقاهرة تضرب تجار السوق السوداء

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
حملة تموينية - صورة أرشيفية
حملة تموينية - صورة أرشيفية
نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط مالك مجزر لتجارة السلع الغذائية فى عين شمس لحيازته 1200 طن فيليه دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتمت مصادرتها قل طرحها للبيع بالأسواق، كما ضبطت القوات مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، لحجبه عن التداول كمية قدرها 14 ألفا و100 طن دقيق فاخر ومسلى، و252 عبوة تمور مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
قوات الحملة ضبطت المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته 6 آلاف و500 طن سكر ودقيق، و5 آلاف و340 لفة قمر الدين وتين مجفف مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وألقت الحملة القبض على المدير المسئول عن
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انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
مخدر-الحشيش (6)

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
ايمن-بهجت-قمر (2)

تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
اطفاء-حريق

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
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الانترنت-انترنت (1)

مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.
لحوم-ودواجن-فاسدة (3)

ضبط 10 أطنان سلع غذائية ودواجن فاسدة في القاهرة

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، وأسفرت الحملات خلال الأربع والعشرين الماضية عن تحقيق العدي من النتائج الإيجابية.
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ضبط 4 أطنان مواد غذائية في مصنع غير مرخص ببنها

تشن الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية، حملات مكثفة، لضبط جرائم الغش التجاري والمضانع غير المرخصة التي يقوم العاملين فيها بتصنيع وتعبأة منتجات مجهولة المصدر، وبيعها للجمهور لتحقيق أرباح مُبالغ فيها، واستهدفت الحملة أحد المصانع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، وضبطت 4 أطنان مواد ذغائية بداخله، غير مسجل عليها بيانات الانتاج ومصدر تلك السلع، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بواقعة الضبط، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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3 دقائق مصورة تلخص جهود مباحث التموين في 48 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".
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