مباحث التموين بالقاهرة تضرب تجار السوق السوداء

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م

حملة تموينية - صورة أرشيفية

نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط مالك مجزر لتجارة السلع الغذائية فى عين شمس لحيازته 1200 طن فيليه دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتمت مصادرتها قل طرحها للبيع بالأسواق، كما ضبطت القوات مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، لحجبه عن التداول كمية قدرها 14 ألفا و100 طن دقيق فاخر ومسلى، و252 عبوة تمور مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها بالأسواق.

قوات الحملة ضبطت المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته 6 آلاف و500 طن سكر ودقيق، و5 آلاف و340 لفة قمر الدين وتين مجفف مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وألقت الحملة القبض على المدير المسئول عن