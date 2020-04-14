مباحث التموين بالقاهرة تضرب تجار السوق السوداء
١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
حملة تموينية - صورة أرشيفية
نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط مالك مجزر لتجارة السلع الغذائية فى عين شمس لحيازته 1200 طن فيليه دواجن معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتمت مصادرتها قل طرحها للبيع بالأسواق، كما ضبطت القوات مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل، لحجبه عن التداول كمية قدرها 14 ألفا و100 طن دقيق فاخر ومسلى، و252 عبوة تمور مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها بالأسواق.
قوات
الحملة ضبطت المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص
كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته 6 آلاف و500 طن سكر ودقيق، و5 آلاف و340 لفة قمر الدين وتين مجفف مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها
للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وألقت
الحملة القبض على المدير المسئول عن
قوات
الحملة ضبطت المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص
كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر لحيازته 6 آلاف و500 طن سكر ودقيق، و5 آلاف و340 لفة قمر الدين وتين مجفف مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها
للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وألقت
الحملة القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي بمصر القديمة لاستيلائه على 210 آلاف و75 جنيها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، عن طريق اختراقه وتلاعبه
في نظام تشغيل منظومة الخبز.
كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة بنزيت بدائرة قسم شرطة النزهة، لتلاعبه
في الدفاتر وتجميعه 25 ألفا و900 لتر بنزين 80 و92 وسولار، للاتجار
بها في السوق السوداء، بمبلغ 183 ألفا و150 جنيها تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات
القانونية.