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ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 26 حالة

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 حالة، قائلا إن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وأكد المركز، في بيان سابق، أن 15 حالة لازالت تتلقى العلاج، وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس تسلم، أول من أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائج جميع العينات سلبية.
يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، وسرعان ما انتشر مع حركة الانتقال الكثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع خاصة إيطاليا وأمريكا
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ايران وكورونا

لأول مرة منذ شهر.. إيران تسجل أقل من 100 وفاة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، الثلاثاء، وفاة 98 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أقل من 100 وفاة يومية بالفيروس، منذ شهر. وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في التليفزيون الرسمي، إنه يأمل أن يكون ذلك بداية اتجاه متناقص في أعداد الوفيات بالمرض، داعيًا إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وأعلن جاهنبور، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 ألفًا و877 حالة إصابة، الثلاثاء.
ايران وكورونا

العراق يضع خطة للسيطرة على «كورونا» تستغرق 3 أشهر

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا حسن الكعبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة طوارئ في العراق لـ3 أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأن بلاده ما زالت في دائرة الخطر، قائلا: "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، فالعراق يقع حاليا في دائرة الخطر والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق".
لبنان (2)

قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.
نفط-العراق

الأحد.. العراق يستأنف عمل وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه استنادا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، والمبلغ من خلال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمي، فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام، وأما بالنسبة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج، ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركة.
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رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

إسبانيا تسمح لمئات الآلاف بالعودة إلى أعمالهم

شهدت إسبانيا اليوم الإثنين السماح لمئات الآلاف من الأشخاص بالعودة إلى أعمالهم للمرة الأولى منذ قيام الحكومة بفرض الإغلاق للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم السماح للأفراد في المناطق الإسبانية التي لا يعد اثنين عيد الفصح بها عطلة رسمية بمغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل، ما يمثل تخفيفا طفيفا للإغلاق المطبّق منذ الشهر الماضي. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام، فقد عاد نحو 300 ألف شخص إلى أعمالهم في العاصمة مدريد. وقبل اليوم، كان يُسمح فقط للعاملين في وظائف تعد أساسية بالعمل من مقار أعمالهم.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (3)

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور، ونشر رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بسبب تفاقم الوباء". وسجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديسي، إن بلادها سجلت أول حالة وفاة، وهي لامرأة عمرها 60 عاماـ كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى بالعاصمة أديس أبابا منذ 31 مارس.
قطار في الهند

قطارات الهند تتحول إلى وحدات للعزل لمواجهه «كورونا»

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، سلسلة إجراءات غير مسبوقة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما، وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19"، كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

جونسون يتوسل البريطانيين بالبقاء في منازلهمم

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا من داخل الحجر الصحي، مطالبته للمواطنين في جميع المدن التزام منازلهم للمساعدة في محاصرة تفشي فيروس كورونا الجديد، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس. وقال :"أظهرت بيانات الأمس أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل أكثر من الأيام السابقة، من فضلكم لا تغادروا منزلكم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، حقا سوف ينقذ هذا الأرواح". وفي وقت سابق أكد جونسون، أنه يمكث فى المنزل، لحماية العاملين فى القطاع الطبى البريطانى، والحفاظ على الأرواح، مطالبا المواطنين باتباع تعليمات الحكومة.
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