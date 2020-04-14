تحاليل كورونا في 20 دقيقة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:محمد محمود ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٠ م

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان بشأن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بطريقة أكثر سرعة ودقة عن الطريقة المتبعة حاليا فى وزارة الصحة.

وأوضح عبد الغني خلال طلب الإحاطة، أن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تستغرق وقتا طويلا يصل إلى 48 ساعة للحصول على النتائج من وقت سحب العينة، مضيفا أنه نظرا لسرعة تفشي الفيروس في مصر والعالم كله فى هذا الوقت، وإصابة العديد من الأطقم الطبية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين وفنيين وإداريين

وأوضح عبد الغني خلال طلب الإحاطة، أن إجراء التحاليل والفحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا تستغرق وقتا طويلا يصل إلى 48 ساعة للحصول على النتائج من وقت سحب العينة، مضيفا أنه نظرا لسرعة تفشي الفيروس في مصر والعالم كله فى هذا الوقت، وإصابة العديد من الأطقم الطبية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين وفنيين وإداريين بمستشفيات وزارة الصحة، وللعمل على إنجاح الدولة في السيطرة على تفشي الفيروس فى بلدنا الحبيب، فإن ذلك يتطلب النظر إلى التجارب الدولية في هذا الإطار وخاصة في عملية الفحص والتحاليل والتي سبق أن طالبنا من خلال بيان عاجل سرعة التوسع في إجراء تلك الفحوصات والتحاليل للمحتمل إصابتهم بهذا الفيروس اللعين، إلا أن ذلك يتطلب أيضًا سرعة الحصول على نتائج التحاليل في أقل وقت ممكن.

وتابع: "إن التجارب الدولية الناجحة أثبتت في كوريا الجنوبية واليابان، أن هناك أجهزة تحاليل ترصد نتائجها خلال دقائق بسيطة تصل إلى 20 دقيقة فقط، وتلك الأجهزة المتعددة استخدمتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الامريكية، حيث يتم إنتاج 5 أجهزة مختلفة وKits تستخدم في الكشف على الفيروس في دولة كوريا الجنوبية تقوم بتصديرها حاليا للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى وهذه ألاجهزة تستغرق 20 دقيقة للحصول على نتائج بدقة تصل إلى 98% وأجهزة أخرى تستغرق ما يقارب 6 ساعات بكفاءة أعلى تصل إلى 99%، ومنها طريقة يمكن أن يستخدمها الأفراد بشكل شخصي، ومن ثم فإن سرعة الحصول على النتائج مع التوسع في إجراء الفحوصات سوف يؤدي ذلك إلى تحديد المصابين بطريقة أسرع وعزلهم عن الأصحاء لإجراء الرعاية الطبية اللازمة لهم وسوف يؤدي هذا إلى انحصار المرض وتقليل خطر العدوى وفرص تفشي وانتشار الفيروس".



وطالب النائب، الحكومة بمعرفة عدد الأجهزة التي يتم الاعتماد عليها في إجراء الفحوصات الحالية الخاصة بفيروس كورونا ومدى دقتها والمدة المستغرقة لظهور النتائج، بالإضافة إلى عدد التحاليل اليومية التي يتم إجراؤها على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا بصورة تفصيلية منذ بدء تفشي الفيروس.



كما طالب بمعرفة عدد الأطباء والأطقم الطبية المعاونة المصابين بكورونا وعدد الأطباء المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، بجانب أسباب عدم الالتفات إلى الشركات المنتجة لأجهزة فحص سريعة عن فيروس كورونا وشرائها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بما يفيد الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا ومحاصرته.