وزير الإسكان يوجه بتجهيز أراضي لإنشاء 250 ألف وحدة جديدة

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.

ووجه الجزار، بتجهيز أراضٍ متنوعة بالمحافظات والمدن الجديدة، وطرح الإعلان عن الوحدات، لتحديد الطلب الفعلي، بحيث يتم التنفيذ وفقا للأعداد الواردة نتيجة الإعلان، شريطة توافر أراضٍ تستوعب جميع الأعداد المتقدمة بكل مكان.وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه