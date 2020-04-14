الصين تقدم لروسيا 23 طن مساعدات إنسانية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

مساعدات الصين لروسيا

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية من الصين للمساهمة منها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت الخدمة الصحفية بإدارة العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، في بيان لها، أنه تم تسليم 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موسكو من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الوباء، وقدمت مقاطعة هيلونججيانج الشحنة الإنسانية مجانا، ووفقا للسلطات في موسكو، تشمل البضائع أكثر من 220 ألف قناع وجه، وأكثر من 100 ألف قفاز طبي، و2500 بذلة واقية، و5 آلاف اختبار للفيروس، ومعدات أخرى للمنشآت الطبية.

وعلاوة على ذلك، وصلت مجموعة من الأطباء الصينيين إلى موسكو لتبادل الخبرات في علاج مرضى الفيروس. من ناحية أخرى، أعلن تشاو ليجيانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية، اليوم، أنه يتعين على روسيا والصين اتخاذ اجراءات مشتركة لضمان الأمن على الحدود بينهما، ووقف محاولات عبورها بشكل غير قانوني. وقال ليجيانغ، في مؤتمر