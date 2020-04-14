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محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م
كلاب
كلاب
أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.
وأضاف المنجي أنه يتم إعطاء مقتني الكلاب الرخصة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتحصينها ضد مرض السعار ويتم إثبات تاريخ التحصين في البطاقة. وأكدت محافظة الدقهلية أن الدولة تبذل كافة الجهود، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وضمان سلامة المواطنين، وهناك توجيهات لمدير مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات
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الحجر- الصحي (1)

لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش والحدائق في المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة؛ وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وامن المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشات والشوارع والميادين والأماكن العامة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

النوم ونظام غذائي.. «الصحة» توجه نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للسيدات لحمايتهن وأطفالهن خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في إطار حرص الوزارة على صحة الأمهات وسلامتهن، وبما يساهم في إنجاب جيل من الأصحاء. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه ينبغي على السيدات الحوامل اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مثل الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العين والأنف والفم، والحفاظ على المسافات مع الآخرين، والالتزام باستخدام منديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة مهملات مغلقة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة ومنع الزيارات.
محمود-شعراوي

وزير التنمية المحلية: إغلاق سوق الخميس بالمطرية نهائيًا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية وإغلاقه بصورة نهائية. وأضاف شعراوي، أنه تواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث تخصيص 822 باكية و300 محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية وتبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يوجدون بسوق الخميس.
مصطفى-مدبولي

«مدبولي» خلال تفقده مشروعات 6 أكتوبر: تخدم قطاعا عريضا

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بالمدينة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائري الأوسطى، وطريق الواحات، وذلك عقب جولته بمصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم. وأكد رئيس الوزراء على أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها كونها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين فضلاً عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي، وفي هذا الصدد شدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.
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محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

إطلاق اسم «شهيدة كورونا» على جناح بمستشفى الفرنساوي

وضعت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لوحة باسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم طبيبة "شبرا الهو"، التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا على جناح "ج" بالدور الرابع بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة. وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبي، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.
زلزال

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، اليوم السبت، حدوث هزة أرضية بقوة 4 ريختر في تمام الساعة 6:30 مساءًا غرب مدينة مرسى مطروح وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة. واكد المعهد، أنه لا توجد أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح نتيجة حدوث الهزة الأرضية. وأوضح الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات، لافتا إلى أن الهزة الأرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بكورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
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