محافظة الدقهلية تمنح 168 رخصة للكلاب خلال 2020

تحرير:هالة صقر ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

كلاب

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم إصدار 168 رخصة معدنية خاصة بالكلاب المملوكة خلال عام 2020، ويتم صرفها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شملت: 20 رخصة بجمصة، 13 بميت سويد، 15 بمنية النصر، 12 بميت سلسيل، 108 بالمنصورة، مضيفا أن مديرية الطب البيطري تصرف الرخص من خلال 5 مراكز شاملة للحيوانات الأليفة على مستوى المحافظة بأجر رمزي في مراكز الترخيص بمراكز: شارع جيهان، سندوب، دكرنس، طلخا، السنبلاوين.

وأضاف المنجي أنه يتم إعطاء مقتني الكلاب الرخصة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتحصينها ضد مرض السعار ويتم إثبات تاريخ التحصين في البطاقة. وأكدت محافظة الدقهلية أن الدولة تبذل كافة الجهود، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وضمان سلامة المواطنين، وهناك توجيهات لمدير مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات