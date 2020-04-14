لأول مرة منذ شهر.. إيران تسجل أقل من 100 وفاة بفيروس كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م

كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، الثلاثاء، وفاة 98 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أقل من 100 وفاة يومية بالفيروس، منذ شهر. وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في التليفزيون الرسمي، إنه يأمل أن يكون ذلك بداية اتجاه متناقص في أعداد الوفيات بالمرض، داعيًا إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وأعلن جاهنبور، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 ألفًا و877 حالة إصابة، الثلاثاء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 4683 شخصًا.وتشهد أعداد الإصابات والوفيات اليومية تناقصًا نسبيًا في إيران، حيث سجلت البلاد، الاثنين 1617 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 111 حالة وفاة، الأمر الذي قد يشير إلى تراجع حدة انتشار فيروس كورونا في إيران، والتي تعد أكبر بؤر الإصابة

وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 4683 شخصًا.



وتشهد أعداد الإصابات والوفيات اليومية تناقصًا نسبيًا في إيران، حيث سجلت البلاد، الاثنين 1617 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 111 حالة وفاة، الأمر الذي قد يشير إلى تراجع حدة انتشار فيروس كورونا في إيران، والتي تعد أكبر بؤر الإصابة بالفيروس في آسيا بعد الصين.



وظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران في فبراير شباط الماضي، فيما سجلت دول الخليج، بعد أسابيع، إصابات بفيروس كورونا، ارتبطت بالسفر إلى إيران، خاصة مدينة قم التي بدأ فيها تفشي الوباء.





