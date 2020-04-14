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لأول مرة منذ شهر.. إيران تسجل أقل من 100 وفاة بفيروس كورونا

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤١ م
كورونا
كورونا
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور، الثلاثاء، وفاة 98 شخصًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد أقل من 100 وفاة يومية بالفيروس، منذ شهر. وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية، في التليفزيون الرسمي، إنه يأمل أن يكون ذلك بداية اتجاه متناقص في أعداد الوفيات بالمرض، داعيًا إلى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وأعلن جاهنبور، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 74 ألفًا و877 حالة إصابة، الثلاثاء.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 4683 شخصًا.وتشهد أعداد الإصابات والوفيات اليومية تناقصًا نسبيًا في إيران، حيث سجلت البلاد، الاثنين 1617 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 111 حالة وفاة، الأمر الذي قد يشير إلى تراجع حدة انتشار فيروس كورونا في إيران، والتي تعد أكبر بؤر الإصابة
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فيروس- كورونا (6)

ليبيا تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا» والإجمالي 26 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 حالة، قائلا إن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وأكد المركز، في بيان سابق، أن 15 حالة لازالت تتلقى العلاج، وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس تسلم، أول من أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائج جميع العينات سلبية.
ايران وكورونا

العراق يضع خطة للسيطرة على «كورونا» تستغرق 3 أشهر

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا حسن الكعبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة طوارئ في العراق لـ3 أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأن بلاده ما زالت في دائرة الخطر، قائلا: "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، فالعراق يقع حاليا في دائرة الخطر والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق".
لبنان (2)

قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.
نفط-العراق

الأحد.. العراق يستأنف عمل وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه استنادا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، والمبلغ من خلال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمي، فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام، وأما بالنسبة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج، ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركة.
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ايران وكورونا

مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.
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رئيس وزراء بريطانيا يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء من كورونا

غادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مستشفى "سان توماس" في لندن بعد خضوعه للعلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ليواصل تعافيه في المقر الريفي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأفاد بيان صدر عن مكتب جونسون بأنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".
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مدارس اليابان تفتح أبوابها بعد إغلاقها بسبب كورونا

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد. وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة .
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اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
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