أين تذهب الدهون عندما تفقد الكثير من وزنك؟

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

فقدان الوزن - صورة أرشيفية

أصبح فقدان الوزن مثل الهوس لدى العديد من الأشخاص، وتوجد الآن العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات بشكل سريع، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، ونظام الكيتو الأشهر في العالم، والأنظمة النباتية، التي نالت إعجاب الجميع، ولكن كن على دراية أن الأنظمة الغذائية لا تناسب جميع الأجسام، فلكل جسم نظام غذائي خاص به، فعليك بالبحث جيدا لاختيار ما يناسبك، ولكن هل فكرت مسبقا في أين تذهب الدهون التي نخسرها؟، وهذا ما حاول خبراء الصحة توضحيه، نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".

عند فقدان الدهون بالجسم، يتقلص حجم الخلايا الدهنية بشكل كبير، ما يؤدي إلى تغييرات واضحة في تكوين الجسم، لكن أين تذهب هذه الدهون؟ عندما يتم تفتيت الدهون، يتم إطلاق منتجين ثانويين رئيسيين، هما: غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. ويتم إخراج غاز ثاني أكسيد الكربون من الزفير في أثناء التنفس، ويتم التخلص من المياه