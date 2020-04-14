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أين تذهب الدهون عندما تفقد الكثير من وزنك؟

تحرير:إسراء سليمان ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
فقدان الوزن - صورة أرشيفية
فقدان الوزن - صورة أرشيفية
أصبح فقدان الوزن مثل الهوس لدى العديد من الأشخاص، وتوجد الآن العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات بشكل سريع، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، ونظام الكيتو الأشهر في العالم، والأنظمة النباتية، التي نالت إعجاب الجميع، ولكن كن على دراية أن الأنظمة الغذائية لا تناسب جميع الأجسام، فلكل جسم نظام غذائي خاص به، فعليك بالبحث جيدا لاختيار ما يناسبك، ولكن هل فكرت مسبقا في أين تذهب الدهون التي نخسرها؟، وهذا ما حاول خبراء الصحة توضحيه، نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
عند فقدان الدهون بالجسم، يتقلص حجم الخلايا الدهنية بشكل كبير، ما يؤدي إلى تغييرات واضحة في تكوين الجسم، لكن أين تذهب هذه الدهون؟ عندما يتم تفتيت الدهون، يتم إطلاق منتجين ثانويين رئيسيين، هما: غاز ثاني أكسيد الكربون والماء. ويتم إخراج غاز ثاني أكسيد الكربون من الزفير في أثناء التنفس، ويتم التخلص من المياه
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وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
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لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

أصبح فقدان الوزن والرشاقة من أكثر الأشياء الأساسية، التي يبحث عنها الجميع، وفي ظل هذه الظروف، التي تعيشها عددا من البلاد، بعد تفشي فيروس الكورونا، التزمت بعض الشركات، وجعلت موظفينها يعملون من المنزل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول الطعام طوال الوقت، للتسلية والترفيه عن النفس، ولكن احذر دهون البطن، ستجعلك تشعر بالإحراج، والشعور الدائم بعدم القدرة على بذل مجهود، وللتغلب على هذه الدهون، يمكنك اتباع بعض من النصائح الرائعة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
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لو بتعاني من النحافة.. إليك 3 نصائح «هتجيب من الآخر»

نبحث دائمًا عن طرق فعالة لفقدان الوزن، والحفاظ على الصحة، والحصول على جسم مثالي ورشيق، وعلى الجانب الآخر، يوجد أشخاص يعانون من النحافة، ويرغبون في الحصول على مزيد من الكيلو جرامات الصحية.. لا تشعر بالحيرة، فتوجد أساليب متعددة تساعدك في زيادة الوزن، بدون التعرض لآثار جانبية أو أمراض، منها تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الهامة كزبدة الفول السوداني والمكسرات، ويمكنك أيضًا ممارسة بعض من التمارين، التي تساعدك في الوصول إلى وزن صحي، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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تناول السلطة بالخس..تساعد على النوم وتحمي من السرطان

هل يمكنك تخيل سلطتك المفضلة أو البرجر بدون أوراق لذيذة من الخس؟ يعتبر الخس أحد الخضراوات الهامة، التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتعزز من عملية الهضم، وتحميك من الإمساك، ويمنح الجسم الكميات المرجوة من الماء، ومؤخرًا كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أنه يساعد في التعزيز من النوم، إضافة إلى كونه فعال في الحماية من السرطان، وذلك لأنه غني بمضدات الأكسدة "بيتا كاروتين"، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
دهون-البطن

لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

أصبح فقدان الوزن والرشاقة من أكثر الأشياء الأساسية، التي يبحث عنها الجميع، وفي ظل هذه الظروف، التي تعيشها عددا من البلاد، بعد تفشي فيروس الكورونا، التزمت بعض الشركات، وجعلت موظفينها يعملون من المنزل، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتناول الطعام طوال الوقت، للتسلية والترفيه عن النفس، ولكن احذر دهون البطن، ستجعلك تشعر بالإحراج، والشعور الدائم بعدم القدرة على بذل مجهود، وللتغلب على هذه الدهون، يمكنك اتباع بعض من النصائح الرائعة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
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