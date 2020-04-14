ضبط جناة يبيعون أدوية التأمين الصحي بالسوق السوداء

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

أدوية غير صالحة - صورة أرشيفية

شن جهاز حماية المستهلك بأسيوط، حملة أمنية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، لضبط جرائم الغش ومحاولات بيع مستلزمات طبية غير مرخص بتداولها وعقاقير مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات بالمحافظة، ونجحت قوات الحملة في ضبط 4 جرائم غش تجاري في عقاقير ومستلزمات طبية، من ضمنها مكتب مستلزمات طبية غير مرخص به 140 قرصا لأدوية مدرجة جدول (1) مخدرات، 658 علبة أدوية منتهية الصلاحية، 2520 علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، 990 علبة أدوية تأمين صحي، 977 علبة أدوية محظور تداولها، 30 علبة أدوية تباع أزيد من السعر الجبري.

وضبطت قوات الحملة بإحدي قري مركز أبو تيج كمية من أدوية خاصة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالصيدليات، بالإضافة لكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، تمثلت في: 300 عبوة أدوية محظور تداولها، 8 آلاف و450 قرص أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة الاول والثاني، 1260 علبة أدوية منشطة جنسية مجهولة المصدر ومهرب، 210