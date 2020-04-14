جريمة

ضبط جناة يبيعون أدوية التأمين الصحي بالسوق السوداء

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
أدوية غير صالحة - صورة أرشيفية
أدوية غير صالحة - صورة أرشيفية
شن جهاز حماية المستهلك بأسيوط، حملة أمنية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، لضبط جرائم الغش ومحاولات بيع مستلزمات طبية غير مرخص بتداولها وعقاقير مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات بالمحافظة، ونجحت قوات الحملة في ضبط 4 جرائم غش تجاري في عقاقير ومستلزمات طبية، من ضمنها مكتب مستلزمات طبية غير مرخص به 140 قرصا لأدوية مدرجة جدول (1) مخدرات، 658 علبة أدوية منتهية الصلاحية، 2520 علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، 990 علبة أدوية تأمين صحي، 977 علبة أدوية محظور تداولها، 30 علبة أدوية تباع أزيد من السعر الجبري.
وضبطت قوات الحملة بإحدي قري مركز أبو تيج كمية من أدوية خاصة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالصيدليات، بالإضافة لكمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، تمثلت في: 300 عبوة أدوية محظور تداولها، 8 آلاف و450 قرص أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة الاول والثاني، 1260 علبة أدوية منشطة جنسية مجهولة المصدر ومهرب، 210
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انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
مخدر-الحشيش (6)

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
ايمن-بهجت-قمر (2)

تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
اطفاء-حريق

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
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انقلاب-سيارة-شرطة

مصرع ضابط وإصابة فردي أمن في حادث بالوادي الجديد

شهد طريق مركز باريس - مدينة الأقصر، وقوع حادث مروري بنطاق محافظة الوادي الجديد، إذ انقلبت سيارة شرطة مما تسبب في مصرع مصرع الضابط إسلام فتحي عبد الغني، 36 سنة، برتبة نقيب شرطة، و أصابه أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة حسن جمعة حسن 36 سنة، أمين شرطة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الفقيد والمصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الازمة للأخيرين، وحرر رجال الأمن محضرًا بالحادث.
ازالة-عشش-بولاق-تصوير-مايكل-سمير (10)

تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
قضية-الرشوة (4)

ضبط 3 متهمين يتاجرون في العملات الأجنبية

ألقت قوات مباحث الأموال العامة، القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، خارج السوق المصرفي، بما يمثل إضرار بالاقتصاد القومي واشتغال بعمل من أعمال البنوك بغير ترخيص، وبلغ إجمالي تداولات المتهمين مليون و309 ألف جنيه، وتحفظت قوات الامن على أموال نقدية مضبوطة بحوزة المتهمين، علاوة على سجلات تعاملات مالية لفحصها والوقوف منها على حجم الأموال التي تم تداولها في السوق السوداء خلال تاريخ عملهم بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وجاري إجراء تحريات تكميلية عن شركاء المتهمين ومموليهم
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

تنفيذ 73 ألف حكم قضائي في حملة أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة الأمن بقطاعاتها المتعددة بوزارة الداخلية، وعلى مستوى كافة المديريات بالمحافظات، شن الحملات الأمنية الهادفة إلى تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والزخائر، وذلك لتحقيق الانضباط الأمني والحد من انتشار الجرائم، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط 169 قطعة سلاح نارى، بحوزة عشرات المتهمين، علاوة على ضبط 208 قضايا مخدرات وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع.
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