إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م

إخماد حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.

كانت البداية بتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد. وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين نشوب حريق بمحول الكهرباء بالمستشفى، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى