جريمة

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٤ م
إخماد حريق - صورة أرشيفية
إخماد حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
كانت البداية بتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد. وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف، وتبين نشوب حريق بمحول الكهرباء بالمستشفى، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى
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انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
مخدر-الحشيش (6)

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
ايمن-بهجت-قمر (2)

تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط جناة يبيعون أدوية التأمين الصحي بالسوق السوداء

شن جهاز حماية المستهلك بأسيوط، حملة أمنية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، لضبط جرائم الغش ومحاولات بيع مستلزمات طبية غير مرخص بتداولها وعقاقير مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات بالمحافظة، ونجحت قوات الحملة في ضبط 4 جرائم غش تجاري في عقاقير ومستلزمات طبية، من ضمنها مكتب مستلزمات طبية غير مرخص به 140 قرصا لأدوية مدرجة جدول (1) مخدرات، 658 علبة أدوية منتهية الصلاحية، 2520 علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، 990 علبة أدوية تأمين صحي، 977 علبة أدوية محظور تداولها، 30 علبة أدوية تباع أزيد من السعر الجبري.
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جهاز-القاهرة-الجديدة-يشن-حملة-لإزالة-مخالفات-البناء-بالمدينة (1)

لليوم الثاني.. تنفيذ حملات إزالة مخالفات بناء

تواصل أجهزة الأمن العام بالتعاون مع إدارات الأحياء على مستوى كافة المحافظات، شن حملات أمنية لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء على الرقعة الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك للحد من البناء العشوائي الذى يمكن أن يتسبب في كوارث وخسائر بشرية، وانطلقت حملة اليوم بمنطقة الوراق بالجيزة، وتمكنت القوات من تنفيذ إزالة 4 عقارات مخالفة لشروط وتراخيص البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر إثبات حالة بالإزالة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق مع المخالفين.
حملة-مرورية (5)

حملة للتصدي للمخالفات والمواقف العشوائية بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، أعلى المحاور والشوارع الرئيسية بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
اشارة-مرور (2)

ضبط 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية بالمنوفية

ضبطت قوات المرور بمديرية أمن المنوفية، 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وحررت القوات محاضر لأصحابها لعرضهم على النيابة العامة، ويواصل رجال المرور جهودهم، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، وبالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة للتصدي للمخالفات المرورية، ووقائع القيادة دون ترخيص، ومخالفات سير المرور سواء في تجاوز السرعة أو بالسير عكس الاتجاه، ولتحقيق الانضباط المروري، خاصة على الطرق الرئيسية والسريعة، وذلك بقصد الحد من وقوع الحوادث، علاوة على تقليل التكدس والزحام بتنظيم الحركة،
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

نجاة شاب من الموت غرقا بسبب «سيلفي» في سوهاج

شاب عشريني كان يسير رفقة فتاة على كوبرى أخميم على سوهاج، وأراد أن يوثق نزهته بصور يلتقطها على الكوبري المطل على نهر النيل، فصعد للجلوس على كوبري الصور وانشغل بالتقاط صورة سيلفي، لكن اختل توازنه وسقط في مياه النيل، لتبادر الفتاة بصراخ هستيري لطلب النجدة، وبالفعل رصدت استغاثتها قوات الإنقاذ النهري، التي حركت ونش سريع لإنقاذ الطالب الجامعي، وبالفعل نجحت القوات فى ذلك، وأجروا الإسعافات الأولية له، وتبين عدم تعرضه لأية إصابات جراء سقوطه في النيل، ونفى وجود شبهة جنائية.
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