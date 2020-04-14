البورصة تربح 6.5 مليار جنيه في ختام التعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على رتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 180 شركة،وارتفعت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة. واتجهت تعاملات الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 496.1 ألف جنيه، 7.1