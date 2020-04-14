تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

أيمن بهجت قمر - صورة أرشيفية

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

تحمل القضية رقم 62 لسنة 2016، وورد في أوراق التحقيق بها اتهام النيابة العامة للشاعر والمؤلف والسيناريست أيمن بهجت قمر، بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على أعماله الفنية ومؤلفاته الغنائية، خلال الفترة من 2009 حتى 2013. يذكر أن التعديلات القانونية رفعت عقوبة التهرب الضريبي في القانون