رياضة

وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية الجبلاية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "من الآخر"، إن قرار إلغاء الدوري تختص به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وإن الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن النشاط الرياضي، والأمر تم تدريجيا، كما أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم إيقاف اللعبة في كل العالم مقابل صحة البشر، مضيفا: "الرياضة عبارة عن استثمار والعالم كله تأثر اقتصاديا من الأزمة الحالية، واجتماعي مع عمرو الجنايني كان لوضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".
وذكر صبحي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن أولا ثم الأمور الاقتصادية مع وضع الحلول لتخطي تلك الأزمة". وتابع: "اجتمعت مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لوضع خريطة لإعداد المشاركين في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها حتى لا يضيع الجهد المبذول معهم خلال العامين الماضيين". وأوضح: "قرار إلغاء
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حسام-حسن

حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
عماد-متعب

عماد متعب: البدري أول من تنبأ بتألقي

أكد عماد متعب لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هو أول من تنبأ بتألقه، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج في الاستاد على إذاعة "نجوم إف إم"، قائلا: "البدري أول من تنبأ تألقي عندما كان عمري 16 عاما وأخذني من يدي وذهب بي إلى صالح سليم وقال له عماد سيصبح مهاجم صاحب شأن كبير". وواصل متعب، قائلا:"بداية علاقتي مع مانويل جوزيه كانت متوترة وفوجئت به يطردني من الملعب خلال أول تدريب لي وطلب مني خوض المران منفردا.. في ذلك الوقت لم اكن أعلم أنه يهتم بارتداء الجوارب وواقي الساق في التدريبات".
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عمرو الجنايني (3)

الجنايني يكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، عن أصعب ما واجهه في بداية توليه المهمة، قائلا: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين، وتعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظئم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع، كما أن تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، لذلك قمت بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: مباراة بين الأهلي والزمالك لمواجهة كورونا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع المصري، خلال فترة الأزمات، وخصوصا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. وقال صبحي في تصريحات اذاعية عبر "أون سبورت": "نبحث في الوقت الحالي إقامة مباراة افتراضية بين الأهلي والزمالك يكون عائدها المالي لصالح المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد". وأكمل: "سوف يتم تخصيص العائد أيضا لدعم المستشفيات، ونسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لبحث الفكرة وتطبيقها، من خلال طرح التذاكر عبر الإنترنت لدعم الدولة المصرية من خلال الرياضة".
طارق- العشري

طارق العشري: استكمال الدوري صعب لهذا السبب

أكد طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، دعمه لفكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق بالدوري، وقال العشري: "بالطبع أنا مع تقليص عدد الأجانب في أندية الدوري الممتاز، نحن نتعاقد مع أجانب ليسوا من المستوى الأول أو الثاني". وأضاف: "إذا نظرنا للدوري، سنجد أن الأجانب المميزين هم من ينتمون لشمال أفريقيا، كثرة الأجانب بالتأكيد له تأثير سلبي على منتخب مصر، وأشار طارق إلى وجود عدد كبير من الأجانب يؤثر على وجود اللاعب المصري في الملعب، وبالتالي يخلق أزمة للمنتخب، على سبيل المثال في مركز المهاجم، نحن نعاني بشدة بسبب هذا الأمر".
طارق يحي

طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
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