وزير الرياضة: إلغاء الدوري من اختصاص عمومية الجبلاية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "من الآخر"، إن قرار إلغاء الدوري تختص به الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وإن الحكومة انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن النشاط الرياضي، والأمر تم تدريجيا، كما أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم إيقاف اللعبة في كل العالم مقابل صحة البشر، مضيفا: "الرياضة عبارة عن استثمار والعالم كله تأثر اقتصاديا من الأزمة الحالية، واجتماعي مع عمرو الجنايني كان لوضع حلول لكل السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة".

وذكر صبحي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع صحة المواطن أولا ثم الأمور الاقتصادية مع وضع الحلول لتخطي تلك الأزمة". وتابع: "اجتمعت مع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لوضع خريطة لإعداد المشاركين في أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها حتى لا يضيع الجهد المبذول معهم خلال العامين الماضيين". وأوضح: "قرار إلغاء