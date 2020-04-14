مصرع وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم زرعه «داعش» بتدمر

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

ألغام - صورة أرشيفية

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شقيقهما بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة تدمر السورية، بعد انفجار لغم زرعته عناصر إرهابية من تنظيم "داعش"، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير عام الهيئة العامة لمستشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة، أن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات لقيا مصرعهما نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن شقيق الطفلين الثالث عمره 3 سنوات تعرض لجروح، حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مستشفى تدمر.

وبعد إجراء العملية نُقل الطفل المصاب بعدها إلى مستشفى الباسل في حمص لاستكمال العلاج. وعمدت التنظيمات الإرهابية في كل المناطق التي دخلت إليها إلى زرع المفخخات والألغام قبل اندحارها، حيث تعمل عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري على تطهير المناطق المحررة تباعا؛ لتأمين عودة المهجرين إلى منازلهم. وفي شهر