جريمة

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
حشيش - صورة أرشيفية
حشيش - صورة أرشيفية
3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية، بعد ورود معلومات تفيد باعتزامهم نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصا داخل عدد 3 سيارات ملاكى، إذ أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم
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انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
ايمن-بهجت-قمر (2)

تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
اطفاء-حريق

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط جناة يبيعون أدوية التأمين الصحي بالسوق السوداء

شن جهاز حماية المستهلك بأسيوط، حملة أمنية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، لضبط جرائم الغش ومحاولات بيع مستلزمات طبية غير مرخص بتداولها وعقاقير مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات بالمحافظة، ونجحت قوات الحملة في ضبط 4 جرائم غش تجاري في عقاقير ومستلزمات طبية، من ضمنها مكتب مستلزمات طبية غير مرخص به 140 قرصا لأدوية مدرجة جدول (1) مخدرات، 658 علبة أدوية منتهية الصلاحية، 2520 علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، 990 علبة أدوية تأمين صحي، 977 علبة أدوية محظور تداولها، 30 علبة أدوية تباع أزيد من السعر الجبري.
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استروكس

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
هروين (2)

ضبط عاطلين يتاجران في الهروين بأوسيم وبحوزتهما أسلحة

"شابين عاطلين عن العمل، وبدلًا من البحث عن الكسب الشريف، اتجها إلى تجارة المخدرات، إذ يتحصلان على كمية كبيرة منها، ويقومان بتجزأتها وبيعها لعملائهما بمناطق متفرقة بشمال الجيزة، كما أنهما يحوزان أسلحة وذخيرة تنفيذًا لأغراضهما الإجرامية"، تلك هي المعلومات التي وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بشان متهمين يُشتبه في تجارتهما بمخدر الهروين، ومن ثم صدرت تعليمات أمنية برصد أماكن ترددهما وإعداد أكمنة لضبطهما متلبسين بارتكاب جريمة الاتجار في المخدرات.
جثة (4)

النيابة تطلب التحريات عن قاتل والده بالعياط

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع شاب متهم بقتل والده بطعنات سكين بقرية المساندة في العياط بجنوب الجيزة، ونسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض تنفيذا لذلك الغرض، وكلفت النيابة رجال المباحث بمركز العياط بالتحري عن المتهم، وطبيعة عمله وأوجه دخله وبيان سلوكه العام، وطبيعة علاقته مع أسرته والمحيطين به وبالأخص والده، لكشف أغوار طبيعة العلاقة والخلافات التي دبت بينهما وتطورت إلى قيام المتهم بقتل والده.
مخدر-الحشيش (4)

إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد. معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت بوصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة")، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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