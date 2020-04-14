ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م

حشيش - صورة أرشيفية

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية، بعد ورود معلومات تفيد باعتزامهم نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى عدد من محافظات الجمهورية لترويجها على عملائهم، فضلا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية معدة خصيصا داخل عدد 3 سيارات ملاكى، إذ أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم