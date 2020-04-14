جريمة

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م
انهيار عقار - صورة أرشيفية
انهيار عقار - صورة أرشيفية
شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
أبدى سكان المنطقة حفاوة بالجهد الأمني المبذول، بسرعة الوصول إلى محل البلاغ، وانتشال 13 شخصا كانوا عالقين وسط المنزل المتهدم، وتبين أنهم أفراد 3 أسر، وأكدوا عدم وجود أشخاص آخرين داخل العقار. وفور تلقى قسم شرطة شبين الكوم، بمديرية أمن المنوفية، بلاغ بحدوث انهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة دائرة القسم واحتجاز
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مخدر-الحشيش (6)

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
ايمن-بهجت-قمر (2)

تأجيل محاكمة أيمن بهجت في التهرب الضريبي ليوليو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد جميل، تأجيل محاكمة المؤلف والسيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي، والتقاعس عن دفع 513 ألف جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، لطلب دفاع المتهم أجلا للتصالح وسداد المبالغ المطلوبة وتقديم إفادة بذلك إلى المحكمة، وصدر القرار بحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.
اطفاء-حريق

إخماد حريق محول كهرباء بمستشفى بالدقهلية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة السريعة على حريق نشب في محول كهرباء بمستشفى عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بمنطقة تمى الأمديد، وأخدمت القوات النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فادحة، وبالتزامن مع عمل الحماية المدنية وفر فنيين الكهرباء من محول احتياطي لضمان استمرار تشغيل أجهزة المستشفى، وتولى رجال الحماية تبريد آثار النيران والتحقق من انتهائها تماما لمنع تجددها، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسئولية الجنائية.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (1)

ضبط جناة يبيعون أدوية التأمين الصحي بالسوق السوداء

شن جهاز حماية المستهلك بأسيوط، حملة أمنية بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، لضبط جرائم الغش ومحاولات بيع مستلزمات طبية غير مرخص بتداولها وعقاقير مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية داخل عدد من الصيدليات بالمحافظة، ونجحت قوات الحملة في ضبط 4 جرائم غش تجاري في عقاقير ومستلزمات طبية، من ضمنها مكتب مستلزمات طبية غير مرخص به 140 قرصا لأدوية مدرجة جدول (1) مخدرات، 658 علبة أدوية منتهية الصلاحية، 2520 علبة أدوية منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، 990 علبة أدوية تأمين صحي، 977 علبة أدوية محظور تداولها، 30 علبة أدوية تباع أزيد من السعر الجبري.
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ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
حادث-خروج-قطار-عن القضبان-بكفر-الشيخ (2)

«صدمه قطار».. مصرع مواطن عبر مزلقان مُغلق في أسيوط

استعجل مرور قضبان السكة الحديد، خلال إغلاقه بالتزامن مع مرور قطار قادم، إذ اعتقد أن لديه الوقت الكافي للعبور، قبل قدوم القطار الذي يراه بعيدًا، وتجاوز سلسلة المزلقان وأخذ يعبر القضبان واحدًا دون أن يصل للأخر الذي تلوه، إذ داهمه قطار القاهرة أسوان السريع، وعصف بجثمانه، ليمزق الرجل إلى أشلاء في مزلقان بمدينة منفلوط في محافظة أسيوط، وتسبب المشهد في حالة من الفزع بين الناس، الذين سارعوا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي حضرت لجمع أشلاء الرجل من على القضبان، وتم إخطار النيابة العامة.
رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 12 شخصا احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالشرقية

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، الأمر الذي ظهر جليا بمركز بلبيس محافظة الشرقية، إذ ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله. وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.
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