إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م

انهيار عقار - صورة أرشيفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.

أبدى سكان المنطقة حفاوة بالجهد الأمني المبذول، بسرعة الوصول إلى محل البلاغ، وانتشال 13 شخصا كانوا عالقين وسط المنزل المتهدم، وتبين أنهم أفراد 3 أسر، وأكدوا عدم وجود أشخاص آخرين داخل العقار. وفور تلقى قسم شرطة شبين الكوم، بمديرية أمن المنوفية، بلاغ بحدوث انهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة دائرة القسم واحتجاز