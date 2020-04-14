تركيا تمدد تعليق رحلاتها الخارجية حتى 20 مايو

١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٠ م

طائرة تركية - صورة أرشيفية

أعلنت الخطوط الجوية التركية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق رحلاتها الخارجية حتى العشرين من مايو، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا، موضحة أنه جرى تمديد إيقاف جميع الرحلات الخارجية حتى 20 مايو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء. وكانت الشركة قد أعلنت مطلع شهر أبريل الجاري، تمديد تعليق الرحلات الخارجية حتى 1 مايو، ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عدد ركاب الشركة تراجع بنسبة 53% في مارس إلى 2.8 مليون راكب.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فرض حظر تجول خلال عطلة نهاية الأسبوع في إطار مكافحة فيروس كورونا. وقال أردوغان، في كلمة وجهها، أمس الإثنين، بعد اجتماع عقده مع مجلس الوزراء إن الحظر الذي سيستمر من 17 إلى 19 أبريل الجاري، سيطبق على نفس المحافظات التي شهدت حظر تجول جزئي، وسيتواصل كل نهاية الأسبوع طالما