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صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2% عام 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
صندوق النقد
صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد اليوم، الثلاثاء، بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجاء التقرير بعنوان "الإغلاق الكبير" في إشارة إلى توقف الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا. وتوقع صندوق النقد أن يعاود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 إلى2.8%.
وخفض صندوق النقد من توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 5.9% مقابل 10% كان يتوقعها في تقرير أكتوبر الماضي.                    وتوقع الصندوق أن يعاود التضخم للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 8.2%.         
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البورصة تربح 11.9 مليار جنيه في ختام التعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على رتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين المصريين، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.

السعيد: برنامج الإصلاح جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على القطاعات كافة والمتأثرين بها من كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كذلك، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر هو ما جعل الاقتصاد المصري يحقق نتائج ايجابية تستطيع بها مصر مقاومة الأزمة الحالية وتوفير احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بل ومساعدة الدول الأخري. وأشادت السعيد بتعاون المواطنين في تنفيذ إجراءات صرف المنحة والتي تعود في المقام الأول علي حمايتهم.

وزيرة التخطيط: السياحة أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار والسيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور السيد محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة السيد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وقالت السعيد، إن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا للحفاظ على العمالة جراء الأزمة الحالية، موضحة أن معظم العمالة المتضررة تكمن في قطاع السياحة نتيجة لغلق القطاع بشكل كامل وجزء منها في قطاع النقل نتيجة للغلق الجزئي للقطاع.
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ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 15 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1720 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
وزيرة-التخطيط-هالة-السعيد

وزيرة التخطيط: الاقتصاد سيشهد فترة من الركود بسبب كورونا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد19" علي الاقتصاد العالمي والمصري وذلك بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشارك بالمؤتمر عددًا من الصحفيين والإعلاميين حيث نظمت الوزارة المؤتمر بمراعاة الأبعاد اللازمة بين الحضور وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المتبعة في حال المؤتمرات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المؤتمر أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيء للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات.
صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
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