صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2% عام 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

صندوق النقد

توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2% خلال العام المالي الجاري. جاء ذلك خلال تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد اليوم، الثلاثاء، بمناسبة بدء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجاء التقرير بعنوان "الإغلاق الكبير" في إشارة إلى توقف الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا. وتوقع صندوق النقد أن يعاود نمو الاقتصاد المصري للارتفاع خلال العام المالي المقبل 2020- 2021 إلى2.8%.

وخفض صندوق النقد من توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 5.9% مقابل 10% كان يتوقعها في تقرير أكتوبر الماضي. وتوقع الصندوق أن يعاود التضخم للارتفاع خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 8.2%.